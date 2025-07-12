Громкий скандалист или последний рыцарь? Неприкрытая правда о жизни Домогарова

Александр Домогаров — актер, чья жизнь полна драматических поворотов: от громкого ухода из Театра имени Моссовета до личных трагедий и творческого возрождения. Его принципиальность в профессии и сложная судьба вызывают восхищение у одних и споры у других. Почему он покинул театр после 30 лет службы, как пережил потерю сына и чем занимается сейчас — в материале 360.ru.

Бунт в Моссовете В мае 2024 года Александр Домогаров, один из самых харизматичных актеров российского театра и кино, покинул Театр имени Моссовета после 30 лет службы. Его уход стал не просто рядовой сменой труппы, а громким протестом против «катастрофического неуважения со стороны руководства».

Фото: РИА «Новости»

Домогаров опубликовал открытое письмо, где детально объяснил причины решения. Он заявил, что с 2020 года наблюдал, как новое руководство разрушает театр. По словам актера, он игнорировал многое: отсутствие его имени в анонсах, отказ от рекламы спектакля «Ричард III», который собирал аншлаги, и даже намеренное размещение афиш на «непродаваемые» дни.

Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля «Ричард III», имеющего самую высокую цену на билеты; на то, что «Ричард III» принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг. Александр Домогаров

Последней каплей стало введение в спектакль актрисы на ключевую роль всего после двух репетиций. «Спектакля „Ричард III“ — той нити, которая связывала меня с Театром имени Моссовета, — больше нет. Как нет и того Театра, в котором я прослужил несколько десятилетий. Есть катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю», — подчеркнул артист. Домогаров подал заявление об увольнении 14 мая 2024 года, а 28 мая стало его последним рабочим днем. Трудовую книжку забрал адвокат — сам актер в театр не вернулся. Сын театрального генерала Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве в семье с глубокими театральными корнями. Его отец, Юрий Домогаров, до войны сыграл генерала Платова в фильме «Суворов», а после фронта стал директором «Москонцерта» и Театра имени Наталии Сац. Мать, Наталья Петровна, хоть и работала в универмаге, но именно она, по словам актера, стала его «первым зрителем и самым строгим критиком».

Фото: РИА «Новости»

В детстве Александр часто сбегал с уроков в кинотеатр «Салют», где влюбился в кинематограф. После школы он поступил в Щепкинское училище, хотя старший брат Андрей, кандидат технических наук, прочил ему карьеру инженера. От гардемарина до народного артиста

Кинодебют Домогарова состоялся в 1984 году в фильме «Наследство», но славу принесла роль Павла Горина в «Гардемаринах III» в 1992 году. А пик популярности наступил пятью годами позднее — после выхода «Графини де Монсоро», где его граф де Бюсси стал эталоном романтического героя.

Фото: РИА «Новости»

В 2000-х актер стал лицом криминальных драм — от «Бандитского Петербурга» до «Марша Турецкого». А в 2020 году вернулся к истокам, сыграв Горина в продолжении «Гардемаринов». В 2007 году Домогарову присвоили звание народного артиста России, а 2021 году он получил «Золотого орла» за роль генерала Милорадовича в «Союзе спасения». Всего в коллекции актера более дюжины различных наград.

«Где родился, там и пригодился» Александр Домогаров никогда не скрывал своей привязанности к России, но долгое время избегал прямых высказываний о спецоперации. Все изменилось в августе 2023 года, когда он опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из фильма «Александр Невский» с комментарием о событиях на Курской дуге. «Стараюсь никогда не комментировать ни военные, ни политические новости. Но то, что сейчас на Курском направлении, видимо, нельзя промолчать. Лучше всего это сказано Александром Невским! Это истинная правда! И так будет!» — написал актер. Истинной правдой актер назвал слова Невского, который тот произнес в отрывке: «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!». Чуть раньше, в июле 2023 года, на пресс-конференции к 60-летию Домогаров заявил, что является «гражданином своей страны» и покидать Россию не собирается.

Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился.

А еще раньше, сразу после начала СВО, когда в 2022 году многие деятели искусства и другие граждане уехали из страны, Домогаров резко и открыто заявил, что такая позиция ему не близка.

Не нравится Россия? А почему бы вам всем не уехать из этой «Богом убитой страны», а мы после вашего отъезда чуть помучаемся — и будем жить! А вы уезжайте и там тявкайте! Александр Домогаров

При этом актер избегал крайностей. В интервью «Комсомольской правде» он отметил, что не осуждает уехавших, но сам не представляет жизни за границей. Его поддержка СВО оставалась принципиальной, но без агрессии — скорее, как долг перед родиной. Личная драма длиною в жизнь Свою первую любовь — Наталью Сагоян — Домогаров встретил еще подростком. Молодые сыграли свадьбу в 1981 году, когда оба были студентами. В 1985 году у пары родились близнецы, один из которых умер вскоре после родов, а второго мальчика назвали Дмитрием. Этот брак актер позже назвал «ошибкой юности» — слишком рано для таких серьезных решений. И вскоре после родов пара рассталась, после развода Домогаров редко виделся с сыном, сосредоточившись на карьере в театре и кино.

Фото: Домогаров с сыном Александром Домогаровым-младшим / РИА «Новости»

Дмитрий вырос, практически не общаясь с отцом. В 23 года он работал в банке и готовился к свадьбе. Но вечером 21 ноября 2008 года молодого человека сбила машина на скользкой дороге. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице, не приходя в сознание. Домогаров в тот момент был на гастролях в Израиле. На похороны он не смог приехать из-за контрактных обязательств. Позже актер признался, что не смог смириться с несправедливостью утраты.

Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать… Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии. Александр Домогаров

Второй брак с костюмершей Ириной Гуненковой подарил Домогарову сына Александра, но не стал тихой гаванью. В 2001 году пара развелась, а после развода актер вступил в бурные отношения с молодой актрисой Натальей Громушкиной. Их брак длился четыре года и запомнился публике громкими ссорами, примирениями и даже судебными разбирательствами.

Фото: Домогаров с актрисой Мариной Александровой / РИА «Новости»

Также громким получился роман Домогарова с актрисой Мариной Александровой. Их отношения начались на съемках «Звезды эпохи» и два года будоражили светскую хронику. Актриса позже признавалась, что эти чувства изменили ее жизнь, но для Домогарова они стали лишь одним из эпизодов личной драмы. С 2010 года актер нашел утешение в отношениях с танцовщицей Татьяной Степановой. В отличие от предыдущих бурных романов, этот союз отличался спокойствием. В 2023 году он называл ее «другом и соратницей», но официального брака пара не заключала и вскоре все же распалась. Новая сцена и старые роли После ухода из Театра имени Моссовета в мае 2024 года Александр Домогаров нашел творческое пристанище в Театре Российской Армии. Здесь он воплотил образ Арбенина в «Маскараде» — роль, которую критики назвали «глубокой и пронзительной». А в 2025 году актер начал репетиции Воланда в постановке «Роман» по Булгакову, премьера которой запланирована на осень.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, с 2023 года актер успешно совмещает драму с музыкальными проектами. Его моноспектакль «Вертинский», где он исполняет песни и стихи легендарного артиста, собрал аншлаги в Москве, Новосибирске и Петербурге. В 2023 году актер вернулся к роли Павла Горина в пятой части «Гардемаринов» — «Гардемарины 1787. Война». Фильм стал ностальгическим подарком поклонникам саги. Вечный бунтарь Александр Домогаров остается одной из самых противоречивых и обсуждаемых фигур российского искусства. Для одних он — эталон преданности профессии, для других — «неудобный» бунтарь. Но именно эта двойственность делает его фигуру столь живой и интересной для зрителей.