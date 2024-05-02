Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 12:27 Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой Billboard: Linkin Park начала поиск вокалистки на место умершего Беннингтона Dave Bedrosian / imago stock&people / Global Look Press

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Американская рок-группа Linkin Park намерена возобновить творческую деятельность с новой вокалисткой. Об этом Billboard сообщил источник, близкий к музыкантам.

По данным издания, новая вокалистка придет на место Честера Беннингтона — экс-солиста Linkin Park. Он свел счеты с жизнью в июле 2017 года.

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Сейчас в группу входят такие музыканты, как Майк Шинода, Брэд Делсон и Дэйв Фаррелл. Журналисты уточнили, что гастрольный тур Linkin Park может состояться в 2025 году.

В прошлом году Linkin Park выпустили неизданный трек Lost. Композицию записывали в 2003 году для альбома Meteora вместе с покойным фронтменом группы Беннингтоном.