Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой | 360°

02 мая 2024, 12:27
Linkin Park вернется на сцену с новой вокалисткой
Billboard: Linkin Park начала поиск вокалистки на место умершего Беннингтона
Американская рок-группа Linkin Park намерена возобновить творческую деятельность с новой вокалисткой. Об этом Billboard сообщил источник, близкий к музыкантам.
По данным издания, новая вокалистка придет на место Честера Беннингтона — экс-солиста Linkin Park. Он свел счеты с жизнью в июле 2017 года.
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Сейчас в группу входят такие музыканты, как Майк Шинода, Брэд Делсон и Дэйв Фаррелл. Журналисты уточнили, что гастрольный тур Linkin Park может состояться в 2025 году.
В прошлом году Linkin Park выпустили неизданный трек Lost. Композицию записывали в 2003 году для альбома Meteora вместе с покойным фронтменом группы Беннингтоном.
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