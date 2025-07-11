Сегодня 20:51 Стрелял по машинам и преследовал. Жительница Карелии — о нападении в Пяозерском Владелица расстрелянной машины в Пяозерском: суд отпустил стрелка на свободу 0 0 0 Эксклюзив

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Республика Карелия

В карельском поселке Пяозерском мужчина расстрелял машину знакомого, преследовал и угрожал его жене, но остался на свободе. Местные жители из страха отказались давать показания. Пострадавшая по имени Наталья рассказала 360.ru, как произошло нападение.

Мужчина расстрелял две машины в Пяозерском Она работает в пекарне, смена начинается ночью. В очередной раз Наталья вышла из дома в 03:30, оставив двух спящих детей девяти и пяти лет. «Пока шла до работы, видела знакомую машину, не придала этому значение, пошла дальше. Спустя час ориентировочно мне звонит муж — он в данный момент находится в другом городе — и говорит, что ему звонят соседи и говорят, что машина расстреляна», — сообщила она.

Фото: 360.ru

Ей пришлось вернуться домой. Все подтвердилось — припаркованную во дворе машину изрешетили, соседней тоже досталось. Собеседница 360.ru сняла видео, позвонила в полицию и, не кладя трубку, пошла обратно в пекарню. «На перекрестке меня встречает этот человек на машине, едет на меня. Направленное ружье на меня, сидит рядом еще человек. Остановился он у пекарни, я успела зайти. <… > Он спрашивает, где у тебя муж, я говорю — в городе. Я спрашиваю, зачем ты мою тачку расстрелял, он говорит: „Спроси у Леши. Если подадите заявление в суд, твой муж тоже сядет“», — рассказала женщина.

Фото: 360.ru

Тем временем сотрудник полиции оставался на связи. Закрывшись в пекарне, Наталья продиктовала ему номер машины угрожавшего и предупредила, что боится за свою жизнь. Но на том конце провода ответили, что ничем не помогут — некого отправить в Пяозерский, наряд сможет подъехать только днем. Вернулся к пекарне Машина с вооруженным мужчиной поехала к дому Натальи. Она вышла на перекресток, чтобы убедиться, что он не вошел в их подъезд, так как дома оставались дети. Стрелок заходить не стал, только показал в ее сторону ружьем, а потом вернулся.

Успела закрыться в пекарне, этот человек подъехал и начал ломиться, дергать дверь, кричать: «Открой». Я в этот момент просто всем подряд звонила: подружке, чтобы муж пришел помог, в скорую помощь, мне ответили, что не по тому адресу обратилась, звони в дежурную часть. Наталья Потерпевшая

Диспетчер продиктовал Наталье другой номер полиции. Там ее спросили, настоящее ли ружье, и попросили видео стрельбы по машине, которое сняли соседи. После этого правоохранитель пообещал отправить наряд. Проблема заключалась в том, что ехать около 2-2,5 часа — ближайший участковый находится в 110 километрах от поселка. «Больше ко мне этот человек не приезжал. Уже пришли девчонки-сотрудницы — кто-то планово на работу, а кто-то чтобы просто быть рядом. Но перед этим успела сходить домой, проверить, нормально ли дети, не стрелял ли он в дверь квартиры», — сказала она. Уголовное дело о повреждении машин В тот день полицейские побеседовали со стрелком и отпустили. После того, как Наталья предала дело огласке, в поселок приехал следовать и сказал, что может задержать его лишь на 48 часов.

Фото: 360.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Пресс-служба МВД по Республике Карелия сообщила, что суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий — общения с фигурантами дела. У него изъяли незаконно хранившееся гладкоствольное ружье, хотя, по словам Натальи, на заседании суда стрелок утверждал, что утопил ружье. «Мне очень страшно. <… > Больше 10 человек отказались давать показания против него, потому что они его боятся — узнает и отомстит <… > Человек ранее был судимый и сидевший. Вышел по УДО и потом ушел на СВО, и вчера в суде было сказано, что он не судим.», — рассказала потерпевшая. Одной из версий нападения стала месть с его стороны. Неделю назад между подозреваемым и мужем Натальи произошла перепалка из-за долга.