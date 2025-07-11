Сегодня 20:21 ЖК раздора. УК попыталась отвоевать «Садовые кварталы» у собственников Жители «Садовых кварталов» пожаловались на нападки со стороны УК 0 0 0 Эксклюзив

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ТСН и УК не поделили элитный московский ЖК «Садовые кварталы». Объединение собственников пытается взять управление домом на себя, в то время как управляющая компания хочет сохранить свои полномочия и доходы от обслуживания комплекса. Подробности — в материале 360.ru.

Собственники квартир в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы» в московских Хамовниках пытаются избавиться от управляющей компании, которая, по их мнению, незаконно пытается захватить ЖК. Почему ТСН и УК не поделили «Садовые кварталы» Собственники рассказали, что терпели управляющую компанию несколько лет. В конце прошлого года, когда коммунальные проблемы невыносимо обострились, жильцы создали товарищество собственников недвижимости. «История началась еще несколько лет назад. Я живу в этом доме с самого начала, с момента передачи. Застройщик поставил свою управляющую компанию, обслуживание которой не устраивало жителей. Постоянно условия ухудшались. Мы пытались войти в диалог с УК, ввели реестр задач, которые не исполняются, и так далее», — рассказал 360.ru житель дома Сергей. Со временем условия жизни ухудшились критично. По словам Сергея, максимально сократили расходы на содержание дома. «Приходила одна уборщица на один день, и в подъездах воняло. От ЧОП были несколько человек в пьяном состоянии. Дальше — хуже. У нас произошло на территории дома убийство, потом изнасилование. Не работала вентиляция, не работала система пожаротушения, вся инфраструктура не обслуживалась, условия ухудшались, газоны затаптывались, трава не росла. Жители терпели, терпели и в конечном счете создали товарищество собственников недвижимости для того, чтобы самостоятельно ухаживать и обслуживать свой дом», — отметил он.

Фото: 360.ru

В середине прошлого года собственники жилья провели собрание и решили сменить форму управления домом на ТСН. После этого, подчеркнул Сергей, «начались козни управляющей компании». УК, по словам жильца, подделав подписи, провела свое ОСС, где сказала, что жители опять выбирают управляющую компанию.

Опять провели ОСС, еще раз подтвердили то, что у нас форма управления домом — ТСН. Подтвердили расторжение договора с управляющей компанией, и в конечном счете МЖИ после трех месяцев препирательств исключила управляющую компанию из реестра. Появились лужайки, мы скидывались деньгами, мы восстановили всю инфраструктуру, наконец заработала вентиляция, заработали лифты, которые до этого падали.

В минувшие выходные ТСН получило уведомление о том, что в понедельник дом передадут управляющей компании «Лайм Хамовники». «Почему? Потому что прошел суд, который постановил восстановить управляющую компанию в реестре», — добавил собеседник 360.ru. По словам жильцов, действующие от лица УК люди пытались проникнуть на территорию ЖК. Одна из собственников квартиры в «Садовых кварталах» Надежда рассказала 360.ru, что люди боятся выходить на улицу, а жителям приходится отстаивать свой дом. «Мы сейчас столкнулись с очень страшной ситуацией, когда на территорию нашего дома проникают всеми возможными способами непонятные люди с вооруженной охраной. <… > 30-40 человек мужчин высоких, здоровых боролись с нами, женщинами», — поделилась она. В распоряжении 360.ru оказалась запись с камер, на которой видно, как неизвестные проникли в подземный паркинг со стороны соседнего квартала. По словам жильцов, они сломали конструкции, ворвались в серверную, повредили компьютер и систему видеонаблюдения. Ущерб составил более 10 миллионов рублей.

«История длится годами, и только сейчас они уже перешли на силовой метод захвата. Управляющая компания не понимает и не хочет принимать сторону жильцов о том, что мы не хотим с ними работать, они развалили наш дом, и за полгода мы привели свой дом и двор в идеальное состояние. <… > У нас дети боятся выйти на улицу, пятый день все сидят по домам», — добавила Надежда. По словам собственницы, жильцы даже получают угрозы от УК. Надежда призналась, что, живя в собственном доме, не чувствует себя в безопасности. Гастарбайтеры облюбовали технические помещения элитных жилых комплексов Кроме того, жильцы пожаловались, что в технических помещениях домов под управлением УК живут посторонние.

Представители управляющей компании «Лайм Хамовники» в беседе с 360.ru заявили, что в помещениях могли отдыхать сотрудники клининга во время обеденного перерыва. «Я спустилась в это техническое помещение. Присутствовал собственник, сотрудник СМИ, присутствовала наша служба безопасности, мы предоставили доступ, не ограничивали, не препятствовали. В помещении не подтвердилось проживание сотрудников, не было никого из людей. Да, в помещении были размещены вещи, но у компании „Лайм“ по договору управления и протоколу общего собрания есть право некоммерческого использования технических помещений для исполнения договора управления», — прокомментировала представитель компании.

Фото: 360.ru 1/3 Фото: 360.ru 2/3 Фото: 360.ru 3/3

По ее словам, в этом помещении если и отдыхали сотрудники клининга. Она подчеркнула, что персонал злоупотребил своими правами, поэтому работников уволили. «Сотрудники клининга злоупотребили своими правами, и им с 8 июля направлено уведомление о расторжении договора. Договор расторгается 28 июля. Это по условиям договора срок, но на следующей неделе, то есть уже с 14 июля, данной компании на объекте не будет», — прокомментировали в УК.