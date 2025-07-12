Пожилые за рулем. Какие новые правила для водителей 60+ готовит МВД

МВД России предложило усовершенствовать порядок допуска пожилых людей к вождению автомобилем. Представители отрасли отнеслись к этой инициативе скептически, ведь автовладельцев и так обследуют. 360.ru разобрался в нюансах инициативы.

Стратегия повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. МВД России заявило, что механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в доработке.

«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — заявили авторы проекта.

Правоохранители обошлись общими фразами, без конкретных предложений. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с 360.ru допустил, что при реализации стратегии законодатели могут ввести обязательную проверку знаний ПДД для лиц старше 60 лет с определенной периодичностью, например, раз в пять лет, и сделать регулярным техосмотр принадлежащего им транспорта.

«У нас люди люди старшего возраста и так находятся под пристальным вниманием. Если мне память не изменяет, водители старше 70 лет ежегодно должны проходить медицинский осмотр, а люди от 60 до 70 лет — раз в два года. Видимо, предполагается еще больше ужесточить требования в этой части», — предположил он.

Влияет ли возраст на качество вождения

Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр напомнил в разговоре с 360.ru, что автовладельцы и так проходят медкомиссию. И если делать это честно, без покупки справок, то любые заболевания, несовместимые с вождением, можно вовремя заметить. Диагностировать их может также лечащий врач на плановом приеме.