Пожилые за рулем. Какие новые правила для водителей 60+ готовит МВД
Автоэксперт Хайцеэр: новые механизмы допуска 60-летних к вождению не нужны
МВД России предложило усовершенствовать порядок допуска пожилых людей к вождению автомобилем. Представители отрасли отнеслись к этой инициативе скептически, ведь автовладельцев и так обследуют. 360.ru разобрался в нюансах инициативы.
Пожилые водители: какие правила предлагают ввести
Стратегия повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. МВД России заявило, что механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в доработке.
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«Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств», — заявили авторы проекта.
Правоохранители обошлись общими фразами, без конкретных предложений. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с 360.ru допустил, что при реализации стратегии законодатели могут ввести обязательную проверку знаний ПДД для лиц старше 60 лет с определенной периодичностью, например, раз в пять лет, и сделать регулярным техосмотр принадлежащего им транспорта.
«У нас люди люди старшего возраста и так находятся под пристальным вниманием. Если мне память не изменяет, водители старше 70 лет ежегодно должны проходить медицинский осмотр, а люди от 60 до 70 лет — раз в два года. Видимо, предполагается еще больше ужесточить требования в этой части», — предположил он.
Влияет ли возраст на качество вождения
Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр напомнил в разговоре с 360.ru, что автовладельцы и так проходят медкомиссию. И если делать это честно, без покупки справок, то любые заболевания, несовместимые с вождением, можно вовремя заметить. Диагностировать их может также лечащий врач на плановом приеме.
Поэтому мне кажется, что каких-то дополнительных мер совершать для этого не нужно. Мировая практика показывает, что люди совершенно нормально водят автомобиль и в 70, и в 80, и в 90 лет, а кто-то неспособен водить и в 30, и в 40 лет.
Ян Хайцеэр
автоэксперт
Хайцеэр призвал не заострять внимание на единичных случаях. По его мнению, два-три прецедента — это ничто по сравнению с тем, что происходит на дорогах, ведь за рулем находятся люди разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья.
«У нас уже принят закон, который начнет действовать с конца 2026 года, если не ошибаюсь, на основе которого будет создана база данных МВД и Минздрава, где если будут выявлены врачами заболевания, которые не допускают возможность вождения автомобиля, будет ставиться условно красная галочка и действие прав будет приостановлено», — напомнил он.
За три месяца водителю предстоит обратиться к врачу, опровергнуть или подтвердить заболевание. В обратном случае, действие его прав приостановят. Автоэксперт заявил, что такое может случиться в любом возрасте, поэтому попытки ограничить пожилых безосновательны.