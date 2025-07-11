Доллар опустился ниже 78 рублей. Плюсы и минусы для российской экономики

Центробанк понизил курс доллара на 11 июля до 77,9 рубля. Так валюта не падала уже два года. Почему регулятор пошел на такие меры, выгодно ли это рублю и российской экономике и в чем минусы — в материале 360.ru.

Почему ЦБ опустил курс доллара ниже 78 рублей На снижение курса повлияло несколько факторов. «Доходы от экспорта нефти и газа остаются высокими, обеспечивая приток валюты в страну. Вывод средств за рубеж для физических и юридических лиц ограничен, что также снижает спрос, а экспортеров обязали продавать значительную часть валютной выручки на бирже. Это создает избыточное предложение долларов и юаней», — рассказал 360.ru инвестиционный советник в реестре Банка России, эксперт СМИ по экономике, партнер Российского экспортного центра Сергей Варфоломеев. Законодательство предусматривает возможность Банка России самостоятельно устанавливать курс валют. Однако он не принимает никаких мер. Поэтому, как только регулятор включится, у нас будет плавное снижение рубля и, соответственно, рост доллара, подчеркнула инвестиционный советник, № 161 в реестре Банка России, налоговый консультант Юлия Хайдер. При этом в мае был дефицит бюджета в размере свыше трех триллионов рублей и в него заложили высокий курс доллара — 92 рубля. Так что налоговый консультант ожидает принятие ряда мер для того, чтобы директивно устанавливать другой курс валюты.

Фото: Pablo De Luca/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что будет с курсом доллара Дальнейшее снижение курса доллара будет зависеть еще и от того, будут ли введены очередные санкции, пошлины Трампа, которые планируются к августу. Также повлияет снижение глобального спроса со стороны инвесторов. Экспортеры тоже переходят на расчеты в других валютах. Для стабилизации рубля в случае его чрезмерного укрепления ЦБ может предпринять ряд мер. Так, по словам Варфоломеева, регулятор вправе снизить ключевую ставку, что сделает рублевые активы менее привлекательными для сбережений и простимулирует кредитование. Также ослабить ограничения, например снизить норму обязательной продажи валютной выручки для экспортеров или смягчить лимиты на вывод капитала. «В нормальных условиях ЦБ мог бы покупать избыточную валюту на рынке в резервы в рамках бюджетного правила. Сейчас этот механизм приостановлен из-за заморозки части резервов», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он также назвал прогнозы в текущих условиях неблагодарным делом, но предположил, что волатильность курса доллара сохранится на уровне 76-80 рублей в ближайший месяц. Он будет зависеть от геополитической обстановки, цен на энергоносители, скорости восстановления импорта и дальнейших решений ЦБ и правительства по регулированию. В чем плюсы и минусы укрепления рубля для россиян Сильный рубль — это одновременно и хорошо, и плохо. «Есть риск возникновения «Голландской болезни». Сильная национальная валюта делает неконкурентоспособными все остальные отрасли экономики. Например, машиностроение, ІТ, сельское хозяйство. Это усиливает зависимость от экспорта сырья», — отметил инвестиционный советник. Выгодный курс — всегда компромисс. Слабый рубль выгоден бюджету и экспортерам. Он наполняет казну и поддерживает отечественных производителей. Сильный — импортерам и населению, так как повышает покупательную способность и сдерживает инфляцию.

Фото: РИА «Новости»

Плюсы укрепления рубля Снижение инфляции. Импортные товары и компоненты становятся дешевле в рублях. Это снижает издержки производителей и конечные цены для потребителей;

Рост покупательной способности. На одинаковую сумму в рублях можно купить больше импортных товаров или поехать в отпуск за границу;

Сокращение долговой нагрузки. Компании и государство, у которых задолженности в иностранной валюте, тратят меньше рублей на их обслуживание и погашение; Снижение конкурентоспособности экспортеров. Российские товары становятся дороже для иностранных покупателей, что приводит к сокращению объемов экспорта, кроме сырьевого, где спрос менее эластичен. Отечественные производители, работающие на внутренний рынок, также сталкиваются с более дешевыми импортными аналогами.

Фото: РИА «Новости»

Негативные эффекты укрепления рубля Снижение доходов бюджета. Их значительная часть формируется от экспорта сырья, цены на которое номинированы в долларах.

При конвертации в рубли по более низкому курсу бюджет получает меньше денег. Это прямая угроза исполнения социальных обязательств и финансирования госпрограмм;

Российский экспорт становится дороже в валюте, что снижает его привлекательность на мировом рынке;

Импорт в Россию становится дешевле, что теоретически должно было бы увеличить его объем, но сейчас это ограничено санкциями и логистическими проблемами. Как низкий курс доллара влияет на цены Сильный рубль — мощный дезинфляционный фактор, считает Варфоломеев. Низкий курс доллара напрямую удешевляет импорт, что давит на общий уровень цен вниз.

Фото: РИА «Новости»

«Цены на многие отечественные товары зависят от импортных компонентов, оборудования и сырья. Когда иностранные товары дешевеют, рост цен замедляется», — отметил эксперт. Низкий курс ведет к слабому росту доходов и сохранению инфляционного давления, поэтому эффект низкой цены быстро нивелируется. Что выгодно покупать при низком курсе доллара При низком курсе доллара в России становится выгоднее приобретать товары и услуги, связанные с импортом. Среди них электроника, автомобили, одежда и обувь, бытовая техника. Цены на международные рейсы часто привязаны к доллару или евро. При низком курсе билеты в рублях обходятся дешевле.