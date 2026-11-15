«Без намека на зиму». Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 ноября
Метеоролог Шувалов: на предстоящей неделе будет пасмурная и сырая погода
Погода на предстоящей неделе в Московском регионе будет теплее, чем положено по климатической норме ноября, без всякого намека на переход в зиму. Подробнее об осадках и температуре, которые ожидаются с 16 по 22 ноября — в материале 360.ru.
Ноябрь в этом году в Москве и Подмосковье выдался теплым и сырым, рассказал в беседе с 360.ru рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Продолжение ноябрьской, поздней осенней погоды без всякого намека на переход в зиму. Начало без осадков, понедельник, вторник с редкими прояснениями и температурой два-четыре градуса тепла», — отметил метеоролог.
Вторая половина недели начнется с осадков, возможно, снег. По словам метеоролога, снежок может полежать несколько часов, потом растает. Днем столбики термометра поднимутся до +4… +6 градусов, в ночные часы температура также будет в положительных значениях. До конца недели ожидаются небольшие дожди.
«Сыро, пасмурно и достаточно тепло. То есть, по сравнению с климатическими данными, на три-четыре градуса выше положенного по климату. Сырая, пасмурная осенняя погода», — резюмировал Шувалов.
Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев ранее рассказал, что следующая неделя ноября будет в Московском регионе на три градуса теплее нормы. Самыми холодными станут ночи на вторник и среду, когда температура может опуститься до -4 и -2 градусов.
«Следующая неделя начнется с простых антициклональных метеоусловий. <…> Вообще до конца месяца зима пока не просматривается. В общем-то, уже осадки должны выпадать в виде снега и должен быть снежный покров, но этого нет», — поделился ранее с 360.ru ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец.
Климатическая зима, по словам метеоролога, придет в Москву не раньше последней декады ноября — это связано с теплыми и влажными воздушными массами с Атлантики. Осень в этом году «будет идти не в ногу с календарем с опозданием на полмесяца».
Снежная зима придет в Центральную Россию не раньше декабря. Обычно переход в минусовую температуру происходит в середине ноября, но в этом году осень удержит свои позиции до конца календарного срока. До конца ноября возможны кратковременные похолодания, но устойчивая морозная погода установится лишь в начале декабря.