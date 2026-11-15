«Без намека на зиму». Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 ноября

Метеоролог Шувалов: на предстоящей неделе будет пасмурная и сырая погода

Погода на предстоящей неделе в Московском регионе будет теплее, чем положено по климатической норме ноября, без всякого намека на переход в зиму. Подробнее об осадках и температуре, которые ожидаются с 16 по 22 ноября — в материале 360.ru.

Ноябрь в этом году в Москве и Подмосковье выдался теплым и сырым, рассказал в беседе с 360.ru рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Продолжение ноябрьской, поздней осенней погоды без всякого намека на переход в зиму. Начало без осадков, понедельник, вторник с редкими прояснениями и температурой два-четыре градуса тепла», — отметил метеоролог.

Вторая половина недели начнется с осадков, возможно, снег. По словам метеоролога, снежок может полежать несколько часов, потом растает. Днем столбики термометра поднимутся до +4… +6 градусов, в ночные часы температура также будет в положительных значениях. До конца недели ожидаются небольшие дожди.

«Сыро, пасмурно и достаточно тепло. То есть, по сравнению с климатическими данными, на три-четыре градуса выше положенного по климату. Сырая, пасмурная осенняя погода», — резюмировал Шувалов.