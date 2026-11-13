Что будет после ночи великого дождя: метеоролог дал прогноз для Московского региона

В ночь на 14 ноября в Московском регионе «развернутся хляби небесные», дождь закончится только к утру. Подробнее о том, что будет после «ночи великого дождя», 360.ru рассказал ведущий специалист центра «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец.

По интенсивности дождь напоминает тропический ливень, отметил специалист.

«В субботу основное дождливое ненастье, что всю ночь будет хлестать по крышам и мостовым, уйдет вместе с холодным фронтом и захлопнет за собой дверь. Ну и утро выдаст последние литры, выдохнется и небо переведет дыхание», — отметил синоптик.

После ночного мегадождя погода начнет улучшаться, скажется влияние промежуточного гребня в тылу циклона. Небо станет рваным, солнце будет пробиваться сквозь облака, осадки возможны местами. Ветер развернется с юго-востока на запад, он принесет свежесть и будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду.

«Столбик термометра обозначит обратный суточный ход температуры. День будет прохладнее ночи. После ночных +4… +7 градусов понизится до +4, но и атмосферное давление начнет стремительно расти», — рассказал Тишковец.

По словам метеоролога, воскресенье выдастся относительно погожим, скажется влияние северной периферии антициклона. Выглянет солнце, осадки маловероятны.