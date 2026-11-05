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    На Солнце произошла сильнейшая за последний месяц вспышка

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    На Солнце зарегистрировали вспышку уровня M3.6 — самую сильную с 10 октября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

    Выброс произошел в 21:33 по московскому времени в группе пятен номер 4566. Его площадь составила около 300 единиц, однако группу отнесли к высшему классу сложности Beta-Gamma-Delta.

    Место вспышки находилось недалеко от направления в сторону Земли, поэтому выброшенная плазма может достичь планеты. Однако пока признаков этого эксперты не зафиксировали.

    «Возникает вопрос: одиночное это событие или начало серии. В целом посмотрим, но на первый взгляд у Солнца сейчас есть энергия для одиночных взрывов, но точно не для серии вспышек», — подчеркнули ученые.

    Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков заявил, что пилотируемые полеты на Марс не станут реальностью в ближайшие 20 лет.

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