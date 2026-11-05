На Солнце произошла сильнейшая за последний месяц вспышка

На Солнце зарегистрировали вспышку уровня M3.6 — самую сильную с 10 октября. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале .

Выброс произошел в 21:33 по московскому времени в группе пятен номер 4566. Его площадь составила около 300 единиц, однако группу отнесли к высшему классу сложности Beta-Gamma-Delta.

Место вспышки находилось недалеко от направления в сторону Земли, поэтому выброшенная плазма может достичь планеты. Однако пока признаков этого эксперты не зафиксировали.

«Возникает вопрос: одиночное это событие или начало серии. В целом посмотрим, но на первый взгляд у Солнца сейчас есть энергия для одиночных взрывов, но точно не для серии вспышек», — подчеркнули ученые.

Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков заявил, что пилотируемые полеты на Марс не станут реальностью в ближайшие 20 лет.