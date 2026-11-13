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    Минприроды установило норматив отстрела медведей до 30% их численности

    Фото: 360.ru

    Минприроды России изменило правила регулирования численности бурых медведей, установив для регионов максимальный норматив изъятия животных на уровне 30% от популяции. Приказы зарегистрировали в Минюсте, сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее законодательство также позволяло изымать до 30% медведей, однако ни один регион не устанавливал максимально допустимый лимит. В Минприроды рассчитывают, что новые правила помогут сократить число опасных встреч хищников с людьми.

    С начала года в России зарегистрировали более 12 тысяч обращений о появлении медведей рядом с людьми. Произошло 87 нападений, погибли 36 человек. При этом популяция бурых медведей в стране выросла почти до 308 тысяч особей.

    В Красноярском крае, где обитают более 26,6 тысячи медведей, лимит добычи составляет 19% популяции, хотя число конфликтных ситуаций превысило 2,5 тысячи. На Камчатке разрешено изымать 14% животных, в Иркутской области — 18%.

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