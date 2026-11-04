Синоптик Леус объявил об официальной регистрации первого снега в Москве

Первый снег выпал в Москве в среду, 4 ноября. Осадки зафиксировала расположенная на ВДНХ метеостанция. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал снимок с выведенной на снегу датой 4.11.2026.

«Теперь и Москва отметила первый снег», — подписал фотографию Леус.

Синоптик добавил, что на территории Московской области начался сезон первого снежного покрова.

Он пояснил, что на метеостанции в Дмитрове зафиксировали временный снежный покров высотой в один сантиметр.

Погода в День народного единства, 4 ноября, москвичей не порадовала. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столица оказалась под влиянием циклона, который принес с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.