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    Синоптик Леус объявил об официальной регистрации первого снега в Москве

    Синоптик Леус показал кадры первого снега с метеостанции ВДНХ

    Фото: РИА «Новости»

    Первый снег выпал в Москве в среду, 4 ноября. Осадки зафиксировала расположенная на ВДНХ метеостанция. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В качестве подтверждения своих слов он опубликовал снимок с выведенной на снегу датой 4.11.2026.

    «Теперь и Москва отметила первый снег», — подписал фотографию Леус.
    Синоптик добавил, что на территории Московской области начался сезон первого снежного покрова.

    Он пояснил, что на метеостанции в Дмитрове зафиксировали временный снежный покров высотой в один сантиметр.

    Погода в День народного единства, 4 ноября, москвичей не порадовала. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, столица оказалась под влиянием циклона, который принес с собой осадки в виде мокрого снега и дождя.

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