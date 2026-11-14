Москвичам пообещали теплую ноябрьскую неделю

Синоптик Голубев: следующая неделя в Москве будет на три градуса теплее нормы

Следующая неделя ноября будет в Московском регионе на три градуса теплее нормы. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Погода в Москве и области ожидается с положительной аномалией на 2–3 градуса выше нормы всю следующую неделю», — отметил специалист.

По его словам, днем термометры покажут +4… +6 градусов. Самыми холодными станут ночи на 17 и 18 ноября, когда температура может опуститься до -4 и -2 градусов соответственно.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о сильном дожде в ночь на 14 ноября, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Однако сильные осадки так и не выпали, предупреждение отменили.