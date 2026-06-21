Сегодня 02:38 Не только борщевик. Какие растения могут войти в «Черную книгу» России Биолог Воробьев: некоторые инвазивные растения опасны для человека 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России выпустят «Черную книгу» растений, в которую кроме всем известного борщевика Сосновского войдут несколько сотен инвазивных видов. Какие растения уже запрещены, как от них избавиться на участках и что грозит за игнорирование проблемных посевов — в материале 360.ru.

Что такое инвазивные растения Инвазивными называются чужеродные виды, которые попали в нетипичный ареал обитания естественным путем или специально завезены человеком, сообщил 360.ru биолог, агроном Михаил Воробьев. Проблема не в том, что они переносят специфические болезни, так как недуги растений общие для всех, а в безудержном распространении этих видов.

Это пришлые виды, которые каким-то образом попали, случайно или намеренно, в конкретный регион. Здесь они нашли новую родину, активно размножились и начали вести себя более агрессивно, чем у себя на родине, поэтому от них желательно избавиться. Михаил Воробьев Биолог

Инвазивные виды бесконтрольно размножаются, вытесняют местные и нарушают экологическое равновесие. Некоторые опасны для человека.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В списке инвазивных, утвержденном приказом Рослесхоза, всего два вида: Клен ясенелистный (американский)

Борщевик Сосновского В документе территория России поделена на 15 районов. Большинству из них угрожают оба вида, некоторым — по одному. Чаще всего, это клен ясенелистный.

Есть и региональные списки инвазивных видов. Например, в Москве чужеродными считаются 32 растения. Среди них айлант высочайший, люпин многолистный, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, черемуха виргинская. В Московской области таких четыре, включая золотарник гигантский и рейнутрию. Для особо охраняемых природных территорий инвазивных еще больше, 13 наименований. Среди них девичий виноград прикрепленный, облепиха крушиновидная, ирга и шиповник морщинистый.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Готовится к публикации «Черная книга» инвазивных растений. Специалисты единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» и ботанического сада Российской академии внесут в нее более 500 видов, угрожающих народному, сельскому и лесному хозяйству. Не все инвазивные виды растений опасны Главный агроном учебно-опытного почвенно-агрономического центра Российского государственного аграрного университета — МСХА имени Тимирязева Вячеслав Маслов в беседе с 360.ru назвал инвазивность достаточно абстрактной. Он объяснил, что некоторые виды, вошедшие в списки, исторически произрастают в регионе.

Инвазивность видов показывает их агрессивность и вытеснение естественных форм. <…> То есть когда мы привозим растение более агрессивное из другого региона, оно начинает вытеснять местные виды. Вячеслав Маслов Агроном

Такое вытеснение происходит в лесополосе и естественных условиях. В городском озеленении, где растения высаживают в кадки или определенных аллеях, включать многие виды в «Черную книгу», по мнению Маслова, нецелесообразно. «Надо разделять запреты. Допустим, не разрешено к посадке в городе, не разрешено для продажи в розницу, не разрешено для посадки в лесополосах. Если этот список правильно разделен и будет правильно трактоваться», — предложил специалист.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В целом инвазивность видов зависит от региона произрастания. Если растению подходят условия, оно будет развиваться. В некомфортных же условиях оно и не станет этого делать. Ясенелистный клен Не заметить этот вид практически невозможно, американский клен растет практически везде. Он попал на городские улицы в начале XIX века из оранжерей и ботанических коллекций. Инвазивным ясенелистный клен сделала суперспособность быстрее других видов наращивать многоярусные заросли, которые лишают света соседние березы и ольхи. Под кроной этого захватчика способны выжить разве что сорняки.

Интересно Пыльца мужских деревьев ясенелистного клена считается сильным аллергеном. Период цветения выпадает на конец апреля — начало мая.

По данным департамента природопользования Москвы, именно этот вид чаще других падает в непогоду. При массивной кроне он имеет поверхностную корневую систему и хрупкую древесину.

Фото: Volker Lautenbach/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Ясенелистный клен достаточно агрессивно развивается в лесополосе, сообщил 360.ru агроном Маслов. Существуют декоративные формы ясенелистного клена, которые используются и в городском озеленении, и в частном. «То есть когда у нас словосочетание „клен ясенелистный“ идет запрет, а клен ясенелистный фламинго тоже автоматически попадает под запрет, то это не совсем верно, потому что он не сеется, не является агрессором», — сказал агроном. Борщевик Сосновского В России встречаются около 20 видов борщевика из семейства зонтичных, но под запрет попал только один — борщевик Сосновского. Он вырастает до трех-пяти метров в высоту, давая от 20 до 80 тысяч семян, которые легко разносятся ветром и до 10 лет сохраняют всхожесть.

«Распространение борщевика было связано все-таки с тем, что его очень активно внедряли как кормовую культуру. Раздавались семена, рассевались по всем полям, за счет этого он пришел к достаточно серьезной агрессии по большинству регионов», — рассказал Маслов.

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Этот вид опасен для человека. Его сок под солнцем превращается в яд, потому что содержит фуранокумарины — при попадании на кожу они повышают чувствительность к ультрафиолету и вызывают фотохимические дерматиты. В некоторых случаях последствия сопоставимы с ожогом третьей степени.

«Борщевик удаляется, потому что он является агрессивным для человека, а клен ясенелистный просто агрессор, вытесняет другие виды. Он не опасен ни для человека, ни для животных», — объяснил агроном. Штраф за борщевик По вступившим в марте 2026 года правилам, владельцы должны защищать участки от инвазивных видов растений. Эта обязанность прописана в Земельном кодексе России. «Если выращиваешь борщевик, сейчас предусмотрено наказание, даже если не сам выращиваешь, а он вырос. Для некоторых инвазивных видов [наказание] предусмотрено, но не для всех, конечно», — предупредил биолог Воробьев.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Алгоритм следующий. Органы местного самоуправления проведут проверку, если борщевик разрастется за пределы участка, и выдадут предписание. После этого важно ликвидировать очаг, потому что проверяющим важен результат, а не факт обработки. Если при повторной инспекции окажется, что хозяин не сделал этого, последует административное наказание. Статьей 8.7 КоАП России предусмотрены штрафы 20-50 тысяч рублей для физлиц, 50-100 тысяч для должностных и 400-700 тысяч для юрлиц. Но есть и региональные нормы, в которых предусмотрены другие суммы.

Интересно Штраф за борщевик в Подмосковье на 2026 год составил две-пять тысяч рублей для физлиц, 20-50 тысяч для должностных и от 150 тысяч до одного миллиона для юридических.

Изъятия участка за борщевик, по мнению юристов, бояться не стоит. Это долгий судебный процесс, в котором важна совокупность факторов, наличия одного-единственного инвазивного растения недостаточно для применения настолько строгой меры. Как избавиться от инвазивных растений на участке Вывести борщевик Сосновского не так просто, однократной обработки участка недостаточно. На борьбу с сорняком потребуются несколько сезонов.

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Принципиально важно успеть скосить его до начала цветения, в мае, затем еще несколько раз при прорастании побегов. Если зонтик уже появился, нельзя оставлять его на земле, так как семена могут дозреть и прорасти. Хорошо, когда одновременно со скашиванием проводится корчевание или подрубание корней. В конце весны и начале осени можно также провести опрыскивание гербицидами. Этот метод подходит при скошенном стебле либо молодых побегах. С кленом ясенелистным нужно действовать по тому же сценарию: спилить стволы, выкорчевать пни и корни, затем нанести гербициды. Лучше выбрать арборициды, которые предназначены для деревьев и кустарников.

Фото: A. Jagel/blickwinkel / www.globallookpress.com

Механический метод сложнее и применяется на этапе прорастания из семечки. При сомнениях в том, что росток принадлежит американскому клену, можно воспользоваться специальным приложением — определителем растений по фото. Затем придется поработать руками — схватить растение у корневой шейки и резко дернуть. Существуют и народные методы. Например, дачники советуют посыпать выдолбить середину пня, залить уксус с солью и накрыть водонепроницаемым материалом. Считается, что так дерево не даст новые побеги.

После того, как «паразит» убран, нужно засеять землю безопасными многолетними травами. Подойдет газонная смесь на основе злаков, мятлик луговой, овсяницу красную, белый или красный клевер. Они создадут густой дерн и подавят прорастание семян нежелательных растений.