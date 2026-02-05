Сегодня 18:21 Вслед за борщевиком: чем опасен американский клен и как с ним бороться? Эколог Баташев рассказал, как американский клен попал в Россию 0 0 0 Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России наряду с борщевиком будут бороться с американским кленом. Проект, содержащий список инвазивных растений, опубликовал Рослесхоз. Что известно об этом виде, как он попал к нам и чем опасен, выяснил 360.ru.

Что такое американский клен Американский, или ясенелистный, клен — листопадное дерево родом из Северной Америки. Достигает в высоту 15-25 метров, листья напоминают ясень. Обычно дерево развивается за четыре-пять лет. Размножается самосевом и корневой порослью. Выдерживает сильные морозы, загазованность и бедность почв. «Растет обычно везде, проникая в экосистему, очень быстро укореняется за счет семенных свойств и быстрого развития, когда по достижении определенной высоты он начинает подавлять другие растения», — рассказал 360.ru эколог Анатолий Баташев. Как американский клен попал в Россию В Россию этот вид попал в XIX–XX веках благодаря «моде» на заморские деревья. «Например, Иосиф Сталин обещал наградить человека, который интродуцирует канадскую голубую ель. Была гонка, и наш селекционер Ковтуненко сумел это сделать, за что ему дали сталинскую премию», — отметил эколог.

Фото: Caroline Brinkmann/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Американский клен действительно завезли в Россию в 1796 году благодаря Петербургскому ботаническому саду как декоративное растение. В XX веке дерево активно сажали в качестве озеленения городов, но быстро поняли, что клен вытесняет другие растения. Чем опасен американский клен Инвазивные виды обычно растут в ограниченном ареале. Если такое растение, в том числе американский клен, случайно попадает в другое место, где нет сдерживающих условий, оно начинает быстро размножаться, объяснил Баташев. «Классический пример — как бельгийская бабушка уничтожила экономику Конго. Она очень любила кувшинки и, когда переселилась в Африку, привезла их с собой. Растения разрослись, буквально оккупировали реку. Местная фауна перестала развиваться. Еще там хотели построить гидроплотину, но быстро выяснилось, что эти кувшинки забивают все генераторы», — рассказал эколог.

Фото: Американский клен, посаженный министром торговли США Уильямом Верити в апреле 1988 года / РИА «Новости»

То же самое произошло с борщевиком: этот враждебный вид случайно завезли из Уссурийской тайги, чтобы накормить им коров. Теперь он захватил половину Россию. Чем же опасен американский клен: Агрессивный захват территорий;

Пыльца вызывает сильные аллергические реакции;

Корни и листья выделяют токсичные вещества, угнетающие рост других растений;

Из-за быстрого роста древесина часто ломается, что опасно для зданий и людей;

Окисляет автомобильные выхлопы до ядовитых соединений, что ухудшает качество воздуха;

Проникает в фундаменты, ломает заборы, засоряет коммуникации;

Сложно удаляется.

Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look / www.globallookpress.com

Борщевик Сосновского или американский клен — что опаснее для экологической обстановки и человека? Ответ прост: оба растения опасны, но по-разному. Борщевик знаменит токсичностью, так как выделяемые им вещества фуранокумарины при попадании на кожу и под воздействием солнечного света вызывают сильные ожоги. Образовавшиеся болезные волдыри и язвы долго не заживают. Американский клен — отложенная опасность: как саженец он не сильно вредит экосистеме. Однако взрослый экземпляр выделяет аллергенную пыльцу и захватывает территорию — часто под деревом ничего не растет.

Фото: Медиасток.рф

Как бороться с американским кленом Борьба с любым инвазивным видом, в том числе с американским кленом, требует комплексного подхода. Он включает: Механический метод — спиливание стволов, выкорчевывание пней и корней;

Химический метод — применение гербицидов на пни и корни.

Интересно С 1 марта 2026 года за отказ уничтожить американский клен, как и за истребление борщевика, владельцев земельных участков будут штрафовать. Денежное наказание составит от 20 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 50 до 100 тысяч — для должностных лиц, от 400 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

В борьбе с американским кленом помогут и народные методы. Например, советуют посыпать пень солью. Дополнительно можно спрятать место, где ранее росло спиленное дерево, под укрывным материалом — к примеру, рубероидом, — чтобы лишить его света.