Вслед за борщевиком: чем опасен американский клен и как с ним бороться?

Эколог Баташев рассказал, как американский клен попал в Россию

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В России наряду с борщевиком будут бороться с американским кленом. Проект, содержащий список инвазивных растений, опубликовал Рослесхоз. Что известно об этом виде, как он попал к нам и чем опасен, выяснил 360.ru.

Что такое американский клен

Американский, или ясенелистный, клен — листопадное дерево родом из Северной Америки. Достигает в высоту 15-25 метров, листья напоминают ясень. Обычно дерево развивается за четыре-пять лет.

Размножается самосевом и корневой порослью. Выдерживает сильные морозы, загазованность и бедность почв.

«Растет обычно везде, проникая в экосистему, очень быстро укореняется за счет семенных свойств и быстрого развития, когда по достижении определенной высоты он начинает подавлять другие растения», — рассказал 360.ru эколог Анатолий Баташев.

Как американский клен попал в Россию

В Россию этот вид попал в XIX–XX веках благодаря «моде» на заморские деревья.

«Например, Иосиф Сталин обещал наградить человека, который интродуцирует канадскую голубую ель. Была гонка, и наш селекционер Ковтуненко сумел это сделать, за что ему дали сталинскую премию», — отметил эколог.

Caroline Brinkmann/imageBROKER.com
Фото: Caroline Brinkmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Американский клен действительно завезли в Россию в 1796 году благодаря Петербургскому ботаническому саду как декоративное растение. В XX веке дерево активно сажали в качестве озеленения городов, но быстро поняли, что клен вытесняет другие растения.

Чем опасен американский клен

Инвазивные виды обычно растут в ограниченном ареале. Если такое растение, в том числе американский клен, случайно попадает в другое место, где нет сдерживающих условий, оно начинает быстро размножаться, объяснил Баташев.

«Классический пример — как бельгийская бабушка уничтожила экономику Конго. Она очень любила кувшинки и, когда переселилась в Африку, привезла их с собой. Растения разрослись, буквально оккупировали реку. Местная фауна перестала развиваться. Еще там хотели построить гидроплотину, но быстро выяснилось, что эти кувшинки забивают все генераторы», — рассказал эколог.

Американский клен, посаженный министром торговли США Уильямом Верити в апреле 1988 года
Фото: Американский клен, посаженный министром торговли США Уильямом Верити в апреле 1988 года/РИА «Новости»

То же самое произошло с борщевиком: этот враждебный вид случайно завезли из Уссурийской тайги, чтобы накормить им коров. Теперь он захватил половину Россию.

Чем же опасен американский клен:

Nikolay Kuznetsov/Russian Look
Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look/www.globallookpress.com

Борщевик Сосновского или американский клен — что опаснее для экологической обстановки и человека? Ответ прост: оба растения опасны, но по-разному.

Борщевик знаменит токсичностью, так как выделяемые им вещества фуранокумарины при попадании на кожу и под воздействием солнечного света вызывают сильные ожоги. Образовавшиеся болезные волдыри и язвы долго не заживают.

Американский клен — отложенная опасность: как саженец он не сильно вредит экосистеме. Однако взрослый экземпляр выделяет аллергенную пыльцу и захватывает территорию — часто под деревом ничего не растет.

Фото: Медиасток.рф

Как бороться с американским кленом

Борьба с любым инвазивным видом, в том числе с американским кленом, требует комплексного подхода. Он включает:

Интересно

С 1 марта 2026 года за отказ уничтожить американский клен, как и за истребление борщевика, владельцев земельных участков будут штрафовать. Денежное наказание составит от 20 до 50 тысяч рублей для физлиц, от 50 до 100 тысяч — для должностных лиц, от 400 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

В борьбе с американским кленом помогут и народные методы. Например, советуют посыпать пень солью.

Дополнительно можно спрятать место, где ранее росло спиленное дерево, под укрывным материалом — к примеру, рубероидом, — чтобы лишить его света.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте