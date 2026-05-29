Сегодня 03:40 Могут ли отобрать участок за борщевик? Эксперт по ЖКХ рассказал о тонкостях новых правил Эксперт по ЖКХ Бондарь: борщевик не станет причиной изъятия земли сам по себе 0 0 0 Эксклюзив

После вступления в силу поправок к Земельному кодексу владельцы загородных участков всерьез забеспокоились, что заросли борщевика на их территории могут привести к изъятию земли. Жесткие формулировки нового закона позволяли трактовать наличие сорняка как признак полного запустения участка. В мае правительство все же исключило борщевик из перечня прямых оснований для изъятия. О том, что теперь грозит дачникам за борщевик и как работает новый механизм контроля, 360.ru рассказал эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Эксперт пояснил, что главный страх дачников — потеря земли из-за зелени на участке — больше не имеет под собой почвы. Эксперт подчеркнул, что теперь один биологический фактор и вовсе не может служить вердиктом.

Выпустили специальное постановление, которое уточняет, что наличие борщевика — это не основание для изъятия участка. Чтобы люди не волновались, давайте скажем прямо, честно и открыто: изымать участки за борщевик никто не собирается и не будет. Как правило, это совокупность. Это долгий судебный процесс, чтобы ваш участок изъяли. Надо долгое время игнорировать официальные предписания и в суд не являться. Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ и общественный деятель

Однако расслабляться не стоит, поскольку штрафы за борщевик Сосновского на участках действуют по-прежнему. По словам эксперта, контролирующие органы теперь будут руководствоваться не региональными, а общероссийскими нормами КоАП.

«Если у вас есть борщевик, и на вас пожаловались, какой механизм запускается? Даже штрафы — это не первоочередное. Как правило, выдают сначала предписание. Предписание — это ограниченные по срокам требования убрать борщевик с вашего участка. Обычно это до месяца. Дальше происходит повторная проверка. Если вы продолжаете игнорировать, то да, могут уже выписать штраф», — объяснил эксперт. Штрафы бывают разные Бондарь обратил внимание, что размеры штрафов зависят от региона, но принцип «сначала предупреждение» сохраняется везде.

Штрафы, кстати, в каждом регионе разные. Например, в Московской области есть местный областной кодекс административных правонарушений. Там штраф для граждан в размере 5000 рублей. Но важно, сначала идет, как правило, предупреждение. В Москве другая статья. Там размер штрафа может быть от 2000 до 5000 рублей. Но опять же, там через «или» говорится о том, что сначала предупреждение. Дмитрий Бондарь

Резюмируя, эксперт призвал владельцев участков не паниковать при обнаружении сорняка, но и не игнорировать официальные бумаги. Об изъятии земли речи не идет, но лучше не доводить даже до штрафа. «Поэтому, если вдруг вы переживаете, нашли на своем участке сейчас борщевик, и думаете, что вот придут, [хоть] участок изымать не будут, но вот точно оштрафуют на 20–50 тысяч рублей, не думайте о плохом развитии сценария», — посоветовал Бондарь. Ранее стало известно, что в Подмосковье для борьбы с борщевиком начали активно использовать гексакоптеры и другую специализированную технику.