03 апреля 2026 19:41 Запах клопов и аллергия. Чем опасен американский клен и почему его запретили Рослесхоз утвердил документ о мерах борьбы с американским кленом

Штрафы

Исследования

Рубль

Россия

Рослесхоз утвердил окончательную версию документа о мерах борьбы с американским кленом, который предложили запретить с 1 сентября. В ближайшее время приказ направят в Минюст России.

Документ опубликовали на сайте правовых актов. Там подчеркнули, что в 43 российских регионах должны приниматься меры по обнаружению, предотвращению, распространению и уничтожению этих растений. Несоблюдение требований грозит штрафом: для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч. Юрлицам придется заплатить от 400 до 700 тысяч рублей.

Почему запретили американский клен? Американский клен — опасный инвазивный вид дерева, вытесняющий естественную флору России. Это растение активно проникает в местные экосистемы и размножается самосевом. Сейчас его можно встретить по всей территории государства. Как отметил в беседе с РИА «Новости» доктор географических наук, заслуженный эколог России Евгений Шварц, клен ясенелистный, или американский, слишком быстро растет и много плодоносит. Это негативно отражается на аборигенных видах растений в стране. «В своих исходных условиях, в Северной Америке, он занимает достаточно узкие места обитания, его сдерживают другие виды естественных природных сообществ. Но у нас он прекрасно себя чувствует практически на любых, не только самых богатых типах почв», — объяснил эксперт. По его словам, основное преимущество этого клена — в быстром росте. Благодаря этому растение затеняет и вытесняет местные виды, препятствуя их восстановлению.

Чем американский клен вреден для людей? Кроме того, пыльца мужских особей ясенелистного клена считается сильным аллергеном. В период весеннего цветения (в средней полосе России — конец апреля — начало мая) ветер разносит ее на большие расстояния, что вызывает у людей с аллергией поллиноз (сенную лихорадку). Свежие листья, а также ветки и побеги после срезания издают резкий неприятный запах, напоминающий клопов. Также, в отличие от кленов, произрастающих в России, американский опыляется ветром, что приводит к выработке огромного количества пыльцы. Исследования физиологов показали, что если большинство растений очищают воздух от вредных примесей, то ясенелистный клен, растущий в городских условиях и вдоль дорог, наоборот, преобразует выхлопные газы в еще более токсичные соединения.