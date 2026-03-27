Сегодня 16:41 Борщевик и клен-убийца подведут под штраф: как с ними бороться и не погубить дачу Эколог Баташев объяснил, как бороться с борщевиком и американским кленом 0 0 0 Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Подмосковье

Владельцам и арендаторам земельных участков Московской области напомнили об обязанности уничтожать борщевик Сосновского и ясенелистный, или американский, клен, включенные в реестр опасных инвазивных растений. Они не только представляют угрозу для окружающей среды, но и несут прямую опасность для людей. За эти растения на участках владельцам и арендаторам грозят крупные штрафы.

Опасные растения подвели под закон

Обязанности собственников и арендаторов земельных участков по уничтожению опасных инвазивных растений прописали в новом федеральном законе, который вступил в силу в марте этого года. Об этом напомнила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. «Теперь правообладатели земельных участков, а также лица, имеющие публичный сервитут, обязаны проводить мероприятия по защите земель, предотвращать распространение и уничтожать опасные инвазивные растения», — заявили в ведомстве. В перечень уже включили борщевик Сосновского и клен ясенелистный, также известный как американский. Оба растения несут угрозу экосистеме, а также вредят здоровью людей и экономике. За бездействие в борьбе с опасными растениями предусмотрены штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей — для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей — для должностных лиц и от 400 до 700 тысяч рублей — для компаний и фирм. Обязанность не допускать распространения сорняков и опасных инвазивных растений и раньше лежала на собственниках и арендаторах земельных участков. Но сами правила носили общий характер и отдельно на инвазивные растения не распространялись. Это приводило к тому, что борщевик Сосновского и ясенелистный клен сильно распространялись, а привлечь к ответственности тех, кто это допустил, оказывалось невозможно из-за размытых формулировок. Новый закон ликвидировал этот пробел, прямо закрепил обязанность по уничтожению опасных растений и установил ответственных лиц.

Почему американский клен называют убийцей и как с ним бороться?

Американский клен попал в Россию в качестве декоративного дерева, которое быстро растет. Но в какой-то момент популяцию этого растения упустили, и оно начало быстро захватывать леса и дачные участки, рассказал эколог Анатолий Баташев. Сейчас, по его словам, полностью извести американский клен практически невозможно, потому что он плотно вошел в популяцию российской флоры, однако притормозить и взять на контроль его распространение важно. Особенно на землях сельскохозяйственного назначения, где он захватывает огромные участки. «Американский клен выбрасывает огромное количество семян, которые покрывают почву, как ковровая бомбардировка. Они начинают очень быстро прорастать и убивают любые растения, которые оказались в этой зоне», — пояснил он в беседе с 360.ru. Эколог подчеркнул, что именно поэтому американский клен и прозвали убийцей. Молодая поросль этого вида не дает коренным видам деревьев расти, подавляя их и уничтожая. Владельцам дач Баташев посоветовал избавляться от американских кленов в момент их прорастания из семечки. Определить, что это именно тот вид дерева, можно при помощи специальных приложений, сфотографировав листок. Сейчас подобных сервисов в интернете огромное количество. «Росток нужно взять возле корневой шейки и сильно дернуть. Американский клен выходит из земли достаточно легко», — подчеркнул эколог. Если на участке уже выросло крупное дерево, то с ним справиться сложнее, но вполне возможно. Для этого ствол нужно спилить под корень. В 70% случаев растение погибнет. «Если вы спилили дерево, но на пне появилась свежая листва, ее необходимо убирать. Это придется сделать несколько раз, но в итоге клен засохнет, потому что корень не может жить без листвы», — добавил Баташев. Эколог подчеркнул, что в борьбе с американским кленом важно не переусердствовать, это дерево уже прочно вошло в лесную и парковую экосистему не только Московской области, но и всей России. «Сокращение популяции американского клена — это долгосрочный процесс, которым должны заниматься лесники, люди, которые занимаются парками, сотрудники жилищно-коммунального комплекса. Но необходимо соблюдать меры и использовать современные технологии, чтобы вместе с американским кленом не избавиться от других видов», — отметил собеседник 360.ru.

Как избавиться от борщевика на участке, чтобы не попасть на штраф

Борщевик Сосновского изначально считался панацеей для сельского хозяйства, но когда выяснилось, что для кормов скота растение непригодно, оно уже распространилось по всей стране и адаптировалось к каждой природной зоне, подавляя окружающие растения. Одержать полную победу над этим токсичным природным выживальщиком практически невозможно, но, как подчеркнул Баташев, вполне реально добиться его значительного сокращения, чтобы он потерял статус доминирующего вида. «Если борщевик разросся на небольшом участке, то избавиться от него достаточно легко. Прежде всего нужно скосить или срубить заросли, чтобы они не выбрасывали новые семена, а после — перекопать и разрыхлить землю, чтобы оставшиеся корни не дали новые всходы», — посоветовал эколог. Это, по его словам, окончательно убьет остатки токсичного растения. Для прополки борщевика Сосновского необходимо надеть перчатки и закрытую одежду из-за ядовитого сока в стеблях и листьях. При этом нужно учитывать, что даже после полного избавления от борщевика на участке за землей необходимо следить еще два года и выкапывать молодые ростки, если они появляются, заключил эксперт.