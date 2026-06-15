Биолог Слынько назвала амброзию, борщевик и пырей наиболее опасными сорняками на дачных участках

Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала RT о самых опасных сорняках, которые могут встретиться на дачном участке. Среди них — амброзия, борщевик, пырей и сныть.

По словам эксперта, пыльца амброзии — один из самых мощных природных аллергенов. Она вызывает поллиноз с такими симптомами, как слезотечение, чихание, кашель, зуд в горле и отечность. В тяжелых случаях может привести к приступам удушья.

Слынько также отметила, что амброзия — агрессивный сорняк. Одно растение способно давать от 30 тысяч до 100 тысяч семян за сезон. Семена сохраняют всхожесть в почве до 50 лет и могут прорастать с глубины до 10 сантиметров.

Борщевик тоже представляет серьезную опасность, так как его сок под воздействием солнечных лучей вызывает сильные ожоги. Все работы с ним необходимо проводить только в плотной одежде и перчатках. Для борьбы с этим сорняком применяют комплексный подход: молодые растения выкапывают с корнем, а у взрослых до начала цветения обрезают зонтики, чтобы предотвратить созревание и распространение семян.

Слынько напомнила, что за распространение борщевика на участке предусмотрен штраф. После его удаления территорию следует засеять быстрорастущими многолетними травами, которые создают густой дерн и подавляют прорастание новых семян.