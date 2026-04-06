Сегодня 03:14 Шашлыки без последствий и забор по закону. Подмосковным дачникам напомнили о штрафах в 2026 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Подмосковье

Начался дачный сезон, а значит, пришло время напомнить о штрафах. Где можно жарить шашлыки, сжигать мусор, мыть машину или выращивать коз без ущерба для кошелька — в материале 360.ru,

Шашлыки на даче без штрафа Дача для россиянина — не только место для выращивания огурцов, но и способ расслабиться, пожарить шашлык. Законом это не запрещено, однако нужно соблюдать определенные правила. В основном они касаются дистанции, на которой допустимо разведение открытого огня. «Правила противопожарного режима» (Постановление правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020) устанавливают нормы, за нарушение которых грозит штраф от пяти до 20 тысяч рублей. Где можно жарить шашлык на даче: открытый костер — минимум 15 метров от любой постройки;

мангал или жаровня — минимум 5 метров от дома;

сжигание в металлической бочке — минимум 7,5 метра до строений;

яма для костра: глубина — не менее 30 сантиметров, диаметр — не более одного метра, расстояние до построек — от 15 метров.

Рядом с мангалом или костром обязательно должно быть ведро с песком или водой. Открытый огонь могут запретить в период особого противопожарного режима, который каждый регион определяет самостоятельно.



Интересно В Московской области особый противопожарный режим может вводиться в сухую и жаркую погоду (обычно с апреля по сентябрь). В этот период запрещено любое разведение открытого огня, включая использование мангалов и костров. Штрафы за нарушение в таком режиме выше, чем в обычное время. Если нарушение привело к пожару, штраф может составить до 50 тысяч рублей. В случае уничтожения или повреждения чужого имущества по неосторожности может быть возбуждено уголовное.

Мусор на даче: куда девать Устраивать стихийные свалки на дачном участке или около него запрещено по закону. Также нельзя выбрасывать мусор на общую территорию СНТ без разрешения правления. Строительные отходы также нельзя складировать за пределами участка. Твердые бытовые отходы вывозятся по договору с региональным оператором ТКО. Штраф за несанкционированное складирование — от одной до двух тысяч рублей, при нанесении ущерба окружающей среде — существенно выше.

Сжигание мусора: что, как и когда Правила сжигания мусора на дачном участке четко прописаны в законодательстве. За нарушение грозит штраф от пяти до 20 тысяч рублей. Согласно постановлению, сжигать на дачном участке можно: сухую траву, листья, ветки после обрезки;

бумагу и картон без полиграфических покрытий;

необработанные деревянные отходы.

Площадка вокруг места сжигания должна быть очищена от всего, что может загореться, в радиусе 10 метров. Недопустимо оставлять без присмотра тлеющий огонь. Место для сжигания мусора: Яма глубиной не менее 30 сантиметров, диаметр — не более одного метра.

Металлическая емкость с крышкой (бочка, бак, мангал) объемом не более одного кубического метра. Категорически запрещено сжигать пластик, полиэтилен, резину, строительные отходы и химические реагенты. За нарушение этого запрета последует наказание со стороны пожарных и экологов.

Интересно За нарушение правил сжигания мусора в Московской области предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штраф увеличивается до 20 тысяч рублей.

Забор соседа — классика дачного конфликта Несмотря на то, что нормы закреплены в законе, забор часто становится причиной недоразумений и скандалов. За самовольную установку ограждения в нарушение законов предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Нормы вводятся в зависимости от целевого назначения земли. Основные требования к ограждению: в СНТ — забор между участками не выше 1,5 метра, обязательно светопрозрачный (сетка, решетка, штакетник с зазорами);

на ИЖС — глухой забор допускается до 2,2 метра при наличии письменного согласия соседа;

фронтальный забор (вдоль улицы) — до 2,2 метра, нормы прозрачности мягче.

Мыть или не мыть? Федеральный закон не запрещает мыть автомобиль на дачном участке, однако в нескольких регионах ввели административную ответственность за мойку машин. С кузова автомобиля смываются нефтепродукты и химия, попадают в грунт и загрязняют почву, а это нарушает природоохранное законодательство. Коммерческая мойка на участке СНТ или ИЖС расценивается как нецелевое использование земли — штраф от двух тысяч рублей или от 0,1% кадастровой стоимости.

Интересно В Московской области штраф за мойку машины на даче составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Стройка без конфликтов Громкие звуки на даче — стройка или ремонт — регламентируются законами, принятыми субъектами РФ. В период тишины запрещена работа строительного инструмента, спецтехники, бензопилы, громкая музыка.

Интересно В Подмосковье закон о тишине распространяется также на участки для садоводства и огородничества. В будние дни запрещено шуметь: ночью с 21:00 до 8:00;

днем с 13:00 до 15:00. В выходные дни тишина должна соблюдаться: ночью с 22:00 до 10:00;

днем с 13:00 до 15:00.

Животные на даче: куры — да, козы — нет Закон разграничивает, каких животных можно держать на дачном участке, а каких нет. С 1 сентября 2025 года в СНТ запрещена любая коммерческая деятельность, в том числе продажа яиц, мяса и меда с участка.

Разрешено содержать: кур, уток, гусей, перепелов — исключительно для личных нужд;

кроликов и декоративных животных;

пчел — с соблюдением расстояний от соседских строений;

кошек и собак. Коз, овец, коров и лошадей содержать на дачном участке нельзя, для этого требуется статус личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Также запрещено держать экзотических и потенциально опасных животных. За нарушение — штраф от 500 до пяти тысяч рублей.

Дачный туалет по закону Уличный туалет — это строение с жесткими санитарными нормами, закрепленными в СанПиН. Закон запрещает негерметичные выгребные ямы, но даже построенные по правилам туалеты должны находиться на минимальном расстоянии: 12 метров от жилых строений — своих и соседских;

восемь метров от колодцев и открытых источников воды;

два метра от забора в СНТ, один метр — на ИЖС. Штраф за нарушение санитарных норм — от 100 до 500 рублей при минимальных нарушениях и от 10 до 40 тысяч рублей при угрозе санитарному благополучию соседей и окружающей среды.

Сорняки и борщевик: новые штрафы С 1 марта борьба с инвазивными растениями вышла на новый уровень: Земельный кодекс обязал землевладельцев, включая СНТ и ИЖС, бороться с сорняками и борщевиком.

Если владелец участка систематически не выполняет требования, то землю могут изъять через суд. В каждом регионе — свой перечень инвазивных растений.

Интересно За неисполнение закона в Подмосковье введены штрафы: на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц от 150 тысяч до одного миллиона рублей. В соответствии с КоАП Московской области непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

Нецелевое использование участка Каждый земельный надел имеет вид разрешенного пользования, в дачных поселках это чаще всего СНТ и ИЖС. Использовать участки не по назначению — нарушение закона. Неосвоение участка в течение трех лет — тоже является нарушением с 2026 года, штраф — от 1% до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Распространенные нарушения: строительство капитального дома на огородном участке (там допустимы только некапитальные постройки);

коммерческая деятельность на землях СНТ или ИЖС. Штраф: от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости, но не менее двух тысяч рублей.

Интересно В Московской области штраф рассчитывается от кадастровой стоимости и для физических лиц может достигать от 20 до 50 тысяч рублей.