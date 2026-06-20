«Черная книга» чужеродных растений появится в России в 2026 году

В России опубликуют «Черную книгу» растений в 2026 году. В нее войдут агрессивные чужеродные виды, угрожающие сельскому и лесному хозяйству, рассказал РИА «Новости» директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

По его словам, в этом году они завершат вместе с коллегами из ботанического сада Российской академии наук работу над «Черной книгой» инвазивных видов.

«Это более полутысячи видов, которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства», — пояснил Закондырин.

Эколог также напомнил, что в 2021 и 2024 годах вышли обновленные издания Красных книг по животным и по растениям. Также в России существует «Черная книга флоры Средней России». В числе таких опасных растений в ней указаны топинамбур и ясень пенсильванский, естественный ареал которых находится в Северной Америке.

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