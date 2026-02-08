Эколог Рыбальченко рассказал, что Москва избавляется от американского клена из-за его аварийности

Эколог Илья Рыбальченко в беседе с сайтом телеканала «Звезда» заявил, что решение убрать американский клен из городских насаждений является важной мерой для повышения эффективности зеленых территорий в мегаполисе. По его мнению, ясенелистный клен был выбран когда-то из-за его неприхотливости и быстрого роста, но сейчас он представляет проблему для городской среды.

Рыбальченко подчеркнул, что главная опасность этого вида деревьев — их аварийность. Клен часто формирует хрупкие развилки и крупные ветви, которые могут отвалиться при сильном ветре или мокром снеге. У него нередко поверхностная корневая система, из-за чего дерево может упасть целиком при насыщении почвы водой или порывистом ветре.

«Для мегаполиса это абсолютно привычный набор неприятностей — поврежденные машины, оборванные провода, перекрытые дворы, а иногда и травмы», — отметил эколог.

По словам специалиста, американский клен также является инвазивным видом, который активно расселяется и вытесняет более ценные местные породы. Он ведет себя как дерево-сорняк, обедняя подлесок и приводя к деградации городской зеленой зоны.