Психолог назвал 4 причины интереса людей к фильмам про убийц и маньяков

Психолог Мизерная: люди смотрят тру-крайм из любопытства и контроля над страхом

Людям нравится смотреть сериалы про убийц и маньяков по нескольким причинам. Ими движет желание разобраться в том, что побуждает человека совершать преступления, рассказала «Газете.Ru» психолог Кристина Мизерная.

«Это способ столкнуться со страхом в безопасной среде. Человек наблюдает за развитием событий, но при этом остается вне угрозы. Психика получает опыт, который невозможно получить в обычной жизни», — сказала она.

Кроме того, человек пытается понять мотивы преступника. Создатели современных сериалов часто показывают зрителю детство маньяка, его переживания. Так возникает иллюзия, что можно заранее распознать опасность, если понять процесс формирования такой личности.

Еще один важный фактор — контроль над эмоциями, ведь телевизор можно выключить. Это не реальная жизнь. Ну и не стоит забывать про любопытство.

Ранее психолог Эдуард Шамсутдинов назвал интерес к тру-крайм безопасным аттракционом для эмоций.