Сегодня 05:47 Смертная казнь и три срока. Маньяк-расчленитель Анвар Масалимов вышел на свободу Избежавший расстрела убийца-рецидивист Масалимов вышел на свободу 0 0 0 Фото: Википедия Криминал

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Анвар Масалимов, осужденный за три убийства и ранее приговоренный к расстрелу, покинул места заключения. Пресса прозвала рецидивиста «маньяком-расчленителем» — он стал первым в истории России человеком, которому заменили смертную казнь на пожизненное заключение.

Масалимов известен как советский убийца-рецидивист. Он расчленил тело одной из своих жертв, притом каждое преступление совершал в состоянии алкогольного опьянения. Наказание маньяк отбывал в колониях «Вологодский пятак» и «Полярная сова».

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Убийство в пьяной ссоре Первое преступление 25-летний Масалимов совершил в 1980-м году. Он отправился в командировку в город Чайковский, где поссорился с коллегой и несколько раз ударил его ножом — мужчина скончался на месте. Позднее Масалимов заявил, что никаких деталей драки не помнит из-за сильного опьянения. Однако суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. Новое убийство В 1991 году Масалимова перевели в колонию-поселение. После этого он переехал в Томскую область и спустя всего полгода маньяк совершил новое убийство, но по тем же лекалам. Масалимов жил в квартире с пенсионером Гавриловым — мужчины выпивали, началась ссора, в результате которой преступник задушил пенсионера, а затем расчленил его тело и спрятал на приусадебном участке. Останки Гаврилова нашли соседи, Масалимова арестовали.

Фото: РИА «Новости»

Смертная казнь и «Вологодский пятак» Томский областной суд в 1992 признал Масалимова виновным и приговорил к смертной казни — за то, что он уже с судимостью за убийство, вновь совершил то же самое преступление. Исполнения приговора преступник ждал шесть лет, но в 1998 году Россия ввела мораторий на смертную казнь. Масалимову изменили меру наказания на пожизненное заключение и этапировали в «Вологодский пятак». Жалобы и свобода Квалифицирующий признак убийства лицом, ранее уже совершившим подобное преступление, из уголовного законодательства России исключили в 2003 году. Это позволило Масалимову смягчить приговор. Убийца без конца писал жалобы в суд и в 2008 году добился переквалификации своего преступления, после чего мужчину сначала перевели в «Полярную сову», а в 2016 году выпустили на свободу.

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Новое преступление После выхода на свободу убийца некоторое время жил в Москве, но затем вернулся в Уфу. В 2018 году Масалимов совершил новое преступление: во время конфликта с собутыльником он нанес тому несколько ножевых ранений. Жертву удалось спасти, а Масалимов получил еще пять лет тюрьмы. Срок заключения Масалимова по последнему преступлению истек 19 декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что убийца отбывал наказание в башкирской колонии № 3.