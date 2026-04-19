Правозащитница Меркачева заявила, что осужденные на пожизненный срок преступники могут встать на путь исправления

Правозащитница Ева Меркачева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что некоторые преступники, осужденные на пожизненное заключение, могут встать на путь исправления и начать испытывать угрызения совести.

По словам правозащитницы, убийцы иногда признают свою вину в определенных эпизодах преступлений, осознавая, что правоохранительные органы могут задержать невиновного человека по ошибке.

«При том что он преступник, он сказал: "Не хочу, чтобы за мое преступление сидел невиновный человек". Нужно этих людей показывать обществу, рассказывать, что с ними происходит», — считает Ева Меркачева.

Она подчеркивает, что важно демонстрировать путь, пройденный такими людьми, поскольку «мы же все рождаемся одинаково, никто не рождается сразу с ножом».

Также правозащитница отметила, что, согласно анонимному опросу, проведенному среди россиян, треть респондентов опасается не столько самих маньяков, сколько возможности стать ими.