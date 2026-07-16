Сегодня 19:33 Тюремные музы. Кто такие «ждули» и почему россиянки выходят замуж за убийц Психолог Сухинин: у «ждуль» часто есть внутренняя потребность страдать Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В российском обществе укоренился феномен «ждуль» — женщин, сознательно выбирающих роман или брак с осужденными, нередко даже с теми, кого приговорили к пожизненному заключению. Они пишут письма в колонии строгого режима, отправляют килограммы продуктов и могут годами дожидаться свиданий, длящихся всего несколько часов. Кто эти россиянки — жертвы обстоятельств или люди с внутренней программой на страдания — и как влюбляются по переписке, разбирался 360.ru.

Кто такие «ждули» и как ими становятся «Ждули», или, как их еще называют, «заочницы», в России практически стали отдельной социальной группой. Находящиеся на свободе женщины заводят серьезные отношения с мужчинами, отбывающими наказание в местах не столь отдаленных. У «ждуль» есть свои группы в соцсетях, в которых они делятся опытом и поддерживают друг друга, про них даже запустили первое в мире реалити-шоу, которое транслирует один из отечественных телеканалов. Некоторые представительницы прекрасного пола не бросили своих возлюбленных после того, как те оказались за решеткой. Другие попали в эту ситуацию случайно, но уже не могут разорвать порочный круг. А третьи осознанно искали подобные знакомства через переписку.

Фото: РИА «Новости»

Женщин не останавливает во всех смыслах тяжелая ноша «ждуль» — помимо моральной нагрузки, им приходится буквально тащить на себе десятки килограммов продуктов, которые они передают своим избранникам в тюрьмы. Взамен — только крохи внимания, телефонные звонки и нечастые встречи под присмотром надзирателей. Нередко такая связь приводит к официальной регистрации брака прямо в колонии. Тогда счастливица может рассчитывать на длительные свидания (до пяти суток), но даже в этом случае они случаются не чаще нескольких раз в год. Любовь с маньяками и психопатами Истории россиянок, решивших дождаться из заключения возлюбленных, отношения с которыми завязались еще до приговора, в обществе зачастую вызывают подобие понимания. Другое дело — женщины, решившие познакомиться с зеком, который уже находился за решеткой на тот момент. Одна из самых громких таких историй развернулась в 2020 году вокруг москвички Дженни Курпен. Выросшая в российской столице художница переехала в Финляндию, а вскоре вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению.

Фото: РИА «Новости»

Мужчину отправили в тюрьму за зверское убийство журналистки Ким Валль на борту его частной подводной лодки «Наутилус». Петер не просто лишил сотрудницу СМИ жизни: он пытал ее, расчленил и выбросил части тела в воду. Однако влюбленную Курпен это не остановило. Когда информация просочилась в прессу, она уверенно подтвердила, что вышла замуж, но детали связи раскрывать отказалась. «Это правда, и я не комментирую свою личную жизнь. Спасибо за понимание», — заявила Дженни. История россиянки Елены Булкиной из Рыбинска прогремела в 2017 году. Девушка 24 лет вышла замуж за серийного убийцу и насильника Сергея Ткача, известного как «пологовский маньяк». На тот момент преступник отбывал пожизненное заключение в Житомирской колонии. Позже выяснилось, что Елена влюбилась в Ткача, когда ей было всего 16 лет, увидев его по телевизору. Несколько лет она посвятила тому, чтобы выяснить точное место заключения маньяка и добиться встречи с ним.

Фото: РИА «Новости»

Почему женщины выбирают преступников Почему нормальные, на первый взгляд, женщины добровольно обрекают себя на столь пугающую связь с преступниками и бесконечное ожидание? По словам доктора психологии Романа Сухинина, корни этого явления лежат в глубинных бессознательных программах. «Конечно, существуют внутренние причины. Возможно, хочется риска. Часто бывает, что есть внутренняя потребность страдать, и тогда выбирается спутник жизни с какими-либо ограничениями. Это делается как раз-таки, чтобы страдать и отрабатывать данную программу», — пояснил он в беседе с 360.ru. По словам специалиста, у «ждуль» часто наблюдается диссонанс между внешним желанием и внутренним блоком. Они говорят о желании семейного счастья, но подсознательно выбирают заведомо недоступного мужчину.

«Ждулями» в целом можно назвать тех, кто постоянно хочет ждать. Это люди, которые внутри вроде бы хотят изменений, но на самом деле не готовы к ним. Даже если они говорят, что очень страдают и хотят жить иначе, внутри есть блок к тому, чтобы получить желаемое. Роман Сухинин

Именно поэтому многие избранницы зеков зачастую выбирают бесконечные мучения и жалобы, нежели решительный шаг в сторону иной жизни.

Фото: РИА «Новости»

Эффект домоделирования: как влюбляются по переписке Переписка — основной канал знакомств с осужденными. С ее помощью отношения развиваются дистанционно, реального общения пара практически лишена, однако это не мешает россиянкам терять голову от избранников с криминальным анамнезом.

Влюбленность по переписке происходит, когда человек представляет себе, дорисовывает картинки, фантазирует о том образе будущего, который ему в этой переписке обещают. «Ждули» могут сами домоделировать образ партнера и в этот образ влюбиться.

Женщина начинает испытывать чувства не к реальному мужчине, сидящему в колонии, а к некому фантому, созданному ее воображением. И отсутствие доступа к бытовой жизни возлюбленного играет на руку: она не видит недостатков, вредных привычек или лени. Тюремная стена становится идеальным экраном для проекции мечты. Опасные манипуляции: в игру играют двое В дальнейшем, когда отношения уже завязались, в игру вступает еще один фактор: многие заключенные умело манипулируют новоиспеченными невестами или женами. «На манипуляции способны даже самые обычные люди. Но в случаях, о которых мы говорим, такая ситуация весьма вероятна», — отметил собеседник 360.ru. Зачастую зеки начинают использовать романтические чувства женщин для извлечения материальной выгоды. Впрочем, и сама «ждуля», бессознательно ищущая жертвенности или спасательства, провоцирует такое развитие событий, поскольку готова платить за иллюзию близости.

Фото: РИА «Новости»