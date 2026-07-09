Маньяк-шлепатель на моноколесе объявил охоту на женские ягодицы в Петербурге

Mash: в Мурине мужчина на моноколесе серийно шлепает женщин по ягодицам

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали проверку после жалоб местных жительниц на неизвестного мужчину на моноколесе, который потрогал их за ягодицы. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

В полицию обратились несколько женщин, пострадавших от хулиганских действий в Приморском районе города, а также в городе Мурино.

Злоумышленник нагонял прохожих сзади, наносил им удары ладонью по ягодицам и скрывался с места происшествия. К настоящему времени зафиксировали по меньшей мере шесть аналогичных инцидентов.

Один из последних случаев произошел на Плесецкой улице в Петербурге и попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в темных очках и головном уборе приблизился сзади к девушке, потрогал ее и уехал.

Ранее московский суд оштрафовал блогершу Ксению Карпову, которую облапали в метро.