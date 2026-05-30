Тянется к Москве. Почему битцевский маньяк потребовал перевода из «Полярной совы»

Александр Пичушкин, прозванный битцевским маньяком за многочисленные зверства, настойчиво требует перевода из колонии «Полярная сова». Пожизненно осужденный хочет перебраться в тюрьму, которая будет поближе к Москве.

Почему обратился в суд

«Полярная сова» располагается в регионе с суровым климатом — в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

В прошлом году Пичушкин направил в суд жалобу, в которой требовал отправить его в колонию поближе к столице, в Мордовию. Преступник объяснил, что до задержания жил в Москве, и там до сих пор остается его мать.

На этом требования маньяка не ограничились — он попросил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания». Заключенный заявил, что у него заболевание системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий.

В 2025 году жалобу отказался удовлетворить Замоскворецкий суд Москвы. Он постановил, что у заключенного нет веских поводов для этапирования. Омбудсмен Ева Меркачева подтвердила, что мать и сестра не поддерживают связь с Пичушкиным.

«Раз они не хотят его видеть, то какая разница, где он сидит», — отметила она в беседе с aif.ru.

По данным РИА «Новости», 30 мая кассация жалобу маньяка тоже отклонила.