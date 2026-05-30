Тянется к Москве. Почему битцевский маньяк потребовал перевода из «Полярной совы»
Александр Пичушкин, прозванный битцевским маньяком за многочисленные зверства, настойчиво требует перевода из колонии «Полярная сова». Пожизненно осужденный хочет перебраться в тюрьму, которая будет поближе к Москве.
Почему обратился в суд
«Полярная сова» располагается в регионе с суровым климатом — в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
В прошлом году Пичушкин направил в суд жалобу, в которой требовал отправить его в колонию поближе к столице, в Мордовию. Преступник объяснил, что до задержания жил в Москве, и там до сих пор остается его мать.
На этом требования маньяка не ограничились — он попросил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные «глубокие морально-нравственные страдания». Заключенный заявил, что у него заболевание системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий.
В 2025 году жалобу отказался удовлетворить Замоскворецкий суд Москвы. Он постановил, что у заключенного нет веских поводов для этапирования. Омбудсмен Ева Меркачева подтвердила, что мать и сестра не поддерживают связь с Пичушкиным.
«Раз они не хотят его видеть, то какая разница, где он сидит», — отметила она в беседе с aif.ru.
По данным РИА «Новости», 30 мая кассация жалобу маньяка тоже отклонила.
Сколько убийств на счету
Пичушкин отбывает срок в «Полярной сове» уже почти 20 лет. Совершать убийства он начал после того, как заинтересовался в 1992 году судебным процессом над маньяком Андреем Чикатило.
Впечатлившись его зверствами, Пичушкин начал подражать кумиру. Он копировал стиль его одежды и мечтал убить еще больше людей — 64 человека по числу клеток на шахматной доске.
Первой жертвой битцевского маньяка стал его однокурсник. Когда тот не захотел участвовать в расправах, Пичушкин задушил его и сбросил тело в колодец.
Преступник расправлялся с теми кто был слабее его: стариками, инвалидами, подростками, алкоголиками. Нескольким людям удалось выжить. В результате маньяк начал орудовать молотком, а затем избавляться от тел. В 2005 году он перестал сбрасывать останки в колодец и оставлял их на видном месте.
Пичушкина задержали в 2006 году, когда он убил свою коллегу. Следствие доказало, что преступник совершил 49 расправ и три покушения на убийство. Сам он утверждает, что убил 63 человека.