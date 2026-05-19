«Бессмысленно объяснять, что ты имел в виду». Как фильмы Балабанова стали отражением эпохи

Ровно 13 лет исполнилось со дня смерти Алексея Балабанова — культового кинорежиссера не стало 18 мая 2013 года. Его фильмы можно любить или ненавидеть, но забыть их невозможно: они стали зеркалом эпохи, а их герои, в том числе ярко отрицательные, вышли пугающе достоверными. О главных работах покойного режиссера — в материале 360.ru.

«Брат» и «Брат-2» как рупор эпохи

Эти два фильма — криминальные драмы о бывшем солдате, ставшем народным мстителем, — могли появиться только в девяностых и начале нулевых, во времена разгула преступности и бесправия. Сюжет «Брата» (1997) знаком, наверное, каждому, кто жил в те времена и хоть немного интересовался кино. Данила Багров (Сергей Бодров — младший) — простой парень из маленького городка — после армии едет в Петербург к брату Виктору и уже на месте выясняет, что тот стал бандитом и киллером. После долгих уговоров Данила соглашается помогать ему и весь фильм борется за справедливость, то и дело выручая брата.

Фильм имел оглушительный успех в прокате. Зрители оценили и близкого к народу, но в то же время неоднозначного героя в его растянутом свитере из секонд-хэнда, и реалистичные для тех времен декорации (грязные улицы, обшарпанные дома), и динамичный сюжет, и умело вплетенную в сюжет музыку группы «Наутилус Помпилиус». Фильм тепло встретили даже на Западе. Через три года вышло продолжение, в котором Багров боролся за справедливость уже в США. Эта лента также стала очень популярной, а саундтрек — песня Би-2 «Полковнику никто не пишет» — еще пару лет звучал из каждого утюга. Дилогия возглавила список лучших российских боевиков, вышедших после 1991 года (рейтинг составил канал «Русский бестселлер»).

«Груз 200» как символ надругательства над Россией

Пробирающий до мурашек хоррор, в котором нет ни акул-убийц, ни привидений, ни жутких пришельцев, — только изнанка позднесоветской жизни, пугающая гораздо сильнее. Мент-маньяк и его сумасшедшая мать, мертвый жених в постели рядом с изнасилованной изощренными способами невестой… Балабанов утверждал, что у всех героев были прототипы, что тогда «жили гораздо хуже», чем он показал в фильме. А Агнии Кузнецовой, сыгравшей девушку, над которой жестоко надругались, на премьере заявил, что она «сыграла Россию».

Несмотря на жесткость «Груза 200» (2007), кинокритики высоко его оценили: фильм получил премию «Белый слон» как лучшая картина, завоевал приз Роттердамского кинофестиваля и был номинирован на главный приз Гильдии российских кинокритиков на фестивале «Кинотавр». Фильм оставляет после себя ощущение полной безнадежности и безнаказанности зла, хотя сын Балабанова Федор утверждает, что во всех работах его отца есть свет и справедливость.

Я считаю, что кино нужно снимать искренне и от души. Это то, что ты чувствуешь, то, что ты переживал когда-то или сейчас переживаешь — неважно, но это должно быть интересно и максимально реалистично. Алексей Балабанов

«Жмурки» как сатира на девяностые

В этой ленте — опять о бандитских 1990-х — Балабанов изображает эпоху иначе, карикатурно. Здесь нет торжества справедливости, как в «Брате»: киллеры остаются невредимыми, многочисленные кровавые смерти выглядят чуть ли не комичной, и вообще, «кто первым взял ствол, тот и прав». Главные роли сыграли очень известные актеры: Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин*. «Жмурки» (2005) — о двух мелких бандитах, которые накапливают богатство. Михалков и Дюжев удостоились премии канала «MTV Россия» за лучшую комедийную роль.

Предельно реалистичная «Война»

Чтобы снять фильм о событиях Второй чеченской войны, режиссер много общался с ее участниками и смотрел кассеты со зверствами чеченцев, а в массовке снялись реальные бывшие пленные и солдаты. По сюжету побывавший в плену Иван Ермаков (Алексей Чадов) возвращается, чтобы помочь освободить двух других пленных и отомстить. В фильме 2002 года также снялся Сергей Бодров — младший — это была одна из его последних ролей. «Война» взяла главный приз фестиваля «Кинотавр» и кинофестиваля в Ялте, Чадов получил приз на Международном Монреальском кинофестивале в номинации «Лучший актер».

Уродство во всех проявлениях в фильме «Про уродов и людей»

Снятую еще в 1998 году картину Балабанов не любил, но считал «очень талантливой» и с ее помощью весьма своеобразно признался в любви кинематографу начала ХХ века. Психологическая драма частично стилизована под немое кино. Как и практически во всех фильмах Балабанова, в ней много жестокости и абсурда. Она повествует о владельце фотостудии, производящем и продающем порнографические снимки в Российской империи и ломающем судьбы людей ради наживы. «Про уродов и людей» получил кинопремию «Ника» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Режиссер не любил разжевывать смысл своих работ и просил журналистов не копать слишком глубоко в поисках аллюзий. «Совершенно бессмысленно объяснять, что ты имел в виду: просто в фильме есть люди, есть уроды, а дальше вы сами разбирайтесь, кто есть кто», — лаконично говорил он о проекте.

«Я тоже хочу» как предчувствие конца

Символично, что последним фильмом Балабанова стала философская драма о поисках счастья и пути в лучший мир, а второстепенный герой — режиссер, которого сыграл сам Балабанов, в конце внезапно умирает. По сюжету пятеро довольно гротескных героев отправляются к Колокольне счастья, откуда никто еще не возвращается. В путешествии персонажи выпивают и ведут беседы на бытовые темы. Балабанов был болен, и, по его словам, врачи предрекли ему смерть примерно за полгода: «Мне сказали, что я умру. Потом, когда я не умер, главный врач больницы сказал: „Если бы не ваше сибирское здоровье, то вас бы уже не было“. И сейчас я думаю, что умру, потому что здоровье уже не такое».

Накануне смерти режиссер признавался, что хочет попасть в рай, чтобы встретиться с отцом. Алексей Балабанов скончался от острой сердечной недостаточности во время работы над новым сценарием. Ему было всего 54 года. Иногда хочется представить, какие еще жуткие, злободневные, провокационные фильмы мог бы снять этот режиссер. Но, может, такое лучше и не представлять.

*Алексей Панин признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.