360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун» задержали на Сахалине за шпионаж

    пресс-служба ЦОС ФСБ России
    Фото: пресс-служба ЦОС ФСБ России

    Сотрудники ФСБ России задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что подозреваемый собирал сведения, имеющие отношение к обороноспособности и важные для безопасности России. Эти данные он намеревался передать по заданию национальной разведки.

    Иностранца задержали накануне вылета из России и доставили в Москву. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

    По решению Лефортовского районного суда города Москвы японского подданного заключили под стражу. Правоохранители продолжают следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

    Ранее в Севастополе задержали агента военной разведки Украины. Он передавал кураторам фотографии объектов Черноморского флота.

    Читайте также

    Агентов СБУ задержали в двух регионах России

    ФСБ задержала шпиона СБУ в Тамбовской области

    Жителя Кубани задержали за госизмену

    Агентов СБУ задержали в двух регионах России

    ФСБ задержала шпиона СБУ в Тамбовской области

    Жителя Кубани задержали за госизмену