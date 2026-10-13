Сотрудника газеты «Хоккайдо Симбун» задержали на Сахалине за шпионаж

Сотрудники ФСБ России задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий силовики установили, что подозреваемый собирал сведения, имеющие отношение к обороноспособности и важные для безопасности России. Эти данные он намеревался передать по заданию национальной разведки.

Иностранца задержали накануне вылета из России и доставили в Москву. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

По решению Лефортовского районного суда города Москвы японского подданного заключили под стражу. Правоохранители продолжают следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Севастополе задержали агента военной разведки Украины. Он передавал кураторам фотографии объектов Черноморского флота.