25 апреля 2025 22:50 Был костью в горле врага. Главное об убийстве генерала Москалика в Балашихе 0 0 0 Фото: 360.ru Криминал

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Взрыв автомобиля в Балашихе

Утром 25 апреля в Балашихе сдетонировало СВУ, которое установили в припаркованном во дворе одного из домов Volkswagen. Жертвой взрыва стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Кто стоит за его убийством и чем известен офицер — в материале 360.ru.

Взрыв в микрорайоне Авиаторов в Балашихе: что произошло Первая информация о ЧП на бульваре Нестерова поступила около 11:30. Местные жители рассказали 360.ru, что при взрыве пострадал сидевший на лавке человек. Позже выяснилось, что он погиб. На место прибыли оперативные службы. Предварительной причиной взрыва назвали сдетонировавшее взрывное устройство с поражающими элементами — в СК эту версию подтвердили. Его фрагменты разбросало по двору. Мощность СВУ превысила 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Фото: 360.ru

Личность погибшего удалось установить быстро: им оказался заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

Следком возбудил дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Его расследованием займется центральный аппарат ведомства. Предполагаемый исполнитель убийства Москалика, сообщала Baza, последний месяц жил в одном подъезде с офицером Генштаба. Иномарку он припарковал 16 апреля, и больше мужчину никто не видел. Подтверждения этим данным пока нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Она также допустила, что за убийством офицера стоят украинские спецслужбы. Москалик, напомнила дипломат, работал еще в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность и с ним следует держать ухо востро. «Несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Фото: 360.ru

Кто такой Ярослав Москалик В открытом доступе сведений о погибшем в Балашихе генерал-лейтенанте немного: 58 лет, родился в Узбекистане. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, служил с 1983 года. С 2000 по 2012-й работал в центральном аппарате Минобороны на Северном Кавказе. В 2015-м принимал участие в переговорах по урегулированию вопроса в рамках «нормандского формата».

Фото: 360.ru

В 2021 году указом президента Владимира Путина получил звание генерал-лейтенанта. Выступал с докладом на IX Московской конференции по международной безопасности: рассказывал о региональных аспектах военного и военно-технического сотрудничества в Африке и на Ближнем Востоке.

На этом же мероприятии указывал на роль США в незаконной добыче нефти, которую организовали курды в Сирии. «Вашингтон продолжает оказывать помощь курдам в незаконной добыче и продаже углеводородов», — цитировал тогда Москалика ТАСС. В Генштабе работал под руководством генерал-полковника Сергея Рудского, отвечал за оперативное управление войсками и планирование военных операций. О личной жизни офицера известно только то, что у Москалика есть сын.

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, лично знавший офицера, назвал его человеком чести высокого профессионализма и достоинства.

Он был настоящим офицером. <…> Искренний, надежный, непреклонный. Сам всегда работал на результат — и требовал его с других. С ним можно было пройти сквозь самые трудные испытания, зная, что он не подведет, не отступит, не сломается. Сергей Меняйло глава Северной Осетии

Меняйло не удивился, что одной из версий произошедшего назвали теракт: по его словам, такие люди, как Москалик, вставали костью в горле у врагов.

Российский военный блогер Михаил Звинчук, автор Telegram-канала «Рыбарь», тоже обратил внимание, что Ярослава Москалика считали одним из самых толковых и требовательных офицеров Генштаба.

Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости. Михаил Звинчук военный блогер

Звинчук указал на схожесть почерка теракта с убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. «Учитывая уровень цели и способ исполнения, практически не остается сомнений в участии украинских спецслужб», — подчеркнул он. Блогер обратил внимание, что Москалика убили в день переговоров Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Звинчук предположил, что теракт обсудят в рамках реальной «договороспособности» киевского режима.