Мощность взорвавшейся в Балашихе бомбы превысила 300 граммов тротила

Мощность заложенного взрывного устройства, подорвавшего машину в Балашихе, составило более 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил ТАСС .

Собеседник агентства добавил, что бомбу начинили поражающими элементами. Фрагменты взрывного устройства после детонации раскидало на территории вокруг автомобиля.

«Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине», — добавил представитель оперативных служб.

Он подчеркнул, что осколки взрывного устройства отправят на экспертизу.

Припаркованный около жилого дома на улице Нестерова в городском округе Балашиха автомобиль взорвался утром в пятницу, 25 апреля. Жертвой детонации стал вышедший из подъезда человек.

Следователи завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехали криминалисты.