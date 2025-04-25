Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом три часа. Встреча была конструктивной и полезной, заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».

В ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков отметил, что разговор Путина и Уиткоффа позволил дополнительно сблизить позиции по украинскому вопросу.

«Продуктивный диалог РФ и США на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», — подчеркнул помощник российского лидера.

Он напомнил, что это уже четвертая встреча Уиткоффа с российским лидером с начала 2025 года. Представитель Белого дома приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. В ходе последнего визита в Санкт-Петербург он встретился с Путиным, чтобы обсудить российско-украинский конфликт.

Крое того, Ушаков заявил, что встреча состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск. Поэтому она символизирует союзничество двух стран в борьбе с нацизмом.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву 25 апреля. Встреча с Путиным проходила в Кремле.