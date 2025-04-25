В Кремле отреагировали на убийство генерал-лейтенанта Москалика в Балашихе

Убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою сущность. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это лишний раз показывает, что, несмотря на мирные переговоры, мы должны быть начеку и понимать суть этого режима», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взрыв автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб Москалик, террористической атакой. Следователи завели уголовное дело за убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ.
Машина Volkswagen взорвалась утром 25 апреля напротив подъезда жилого дома в микрорайоне Авиаторов. Видео с места случившегося попало в распоряжение 360.ru.
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