Расследованием убийства генерала Москалика займется центральный главк СК

Материалы уголовного дела о подрыве автомобиля в городском округе Балашиха, при котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, передадут в Главное управление Следственного комитета. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщила пресс-секретарь СК Светлана Петренко .

Она подчеркнула, что на место подрыва уже выехали криминалисты центрального главка, а также эксперты судебного центра ведомства.

«По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления», — добавила Петренко.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался около дома на улице Нестерова в городском округе Балашиха утром в пятницу, 25 апреля. Детонация произошла из-за за срабатывания самодельной бомбы с поражающими элементами.

От взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Следователи завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.