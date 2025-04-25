Захарова назвала терактом убийство замначальника Генштаба России в Балашихе

Заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика убили в результате террористической атаки. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее процитировало РИА «Новости» .

«Мы видим такое большое количество жертв. Даже сегодня наш военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — сказала она журналистам.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что по факту смерти российского военнослужащего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По предварительным данным, Москалик погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в автомобиле Volkswagen. Взрыв произошел во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе.

В распоряжении 360.ru оказались кадры обстановки с места происшествия и момента взрыва иномарки.