МИД допустил причастность украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова .

Она добавила, что Москалик работал еще в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима», — подчеркнула дипломат.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром возле подъезда жилого дома, где жил Москалик. Генерал погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ, расследованием будут заниматься специалисты главного управления ведомства.

По данным Baza, подозреваемый — уроженец Сумской области Украины — около месяца снимал квартиру в том же доме. Последний раз соседи видели его 16 апреля, когда он парковал возле подъезда ту самую заминированную иномарку.