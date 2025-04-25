Причиной взрыва машины в Балашихе стало взрывное устройство

Причиной взрыва машины в Балашихе была взрывчатка. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Причиной взрыва стало сработавшее самодельное взрывное устройство. На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу», — заявил собеседник журналистов.

Правоохранители уточнили, что взрывное устройство начинили поражающими элементами. Фрагменты СВУ разбросало недалеко от места взрыва, их изучают специалисты.

«Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине», — добавили они.

По данным РЕН ТВ, целью было убийство военнослужащего. Личность погибшего при взрыве пока не установили.

Взрыв раздался в микрорайоне Авиаторов во дворе жилого дома на бульваре Нестерова утром 25 апреля. Машина Volkswagen вспыхнула. Как рассказали местные жители, ранение получил человек, который сидел рядом на лавке.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. В ролике видно, как пламя полностью охватило автомобиль. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.