Причиной взрыва машины в Балашихе стало взрывное устройство
ТАСС: автомобиль в Балашихе взорвался из-за взрывчатки
Причиной взрыва машины в Балашихе была взрывчатка. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Причиной взрыва стало сработавшее самодельное взрывное устройство. На месте обнаружены фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на экспертизу», — заявил собеседник журналистов.
Правоохранители уточнили, что взрывное устройство начинили поражающими элементами. Фрагменты СВУ разбросало недалеко от места взрыва, их изучают специалисты.
«Взрыв усилил газовый баллон, находившийся в машине», — добавили они.
По данным РЕН ТВ, целью было убийство военнослужащего. Личность погибшего при взрыве пока не установили.
Взрыв раздался в микрорайоне Авиаторов во дворе жилого дома на бульваре Нестерова утром 25 апреля. Машина Volkswagen вспыхнула. Как рассказали местные жители, ранение получил человек, который сидел рядом на лавке.
Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. В ролике видно, как пламя полностью охватило автомобиль. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.