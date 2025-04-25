Исполнитель убийства генерал-лейтенанта Москалика жил с ним в одном подъезде

Предполагаемый исполнитель убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика жил с ним в одном доме. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, подозреваемый с 16 апреля припарковал около дома высокопоставленного военного начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой видеонаблюдения, а спустя три дня улетел из России в Турцию.

В течение месяца подрывник снимал квартиру в подъезде, где проживал Москалик. Несколько жильцов дома вспомнили, что как раз 16 апреля видели в последний раз мужчину, оставившего машину.

Последним официальным владельцем взорвавшегося Volkswagen Golf считается уроженец Сум Игнат К., с 2015 года он зарегистрирован в Карачаево-Черкесской Республике. Кузин купил машину в начале февраля 2025-го у предыдущего владельца, который при сделке ничего подозрительного не заметил.

В пятницу, 25 апреля, Volkswagen Golf взорвался около дома на улице Нестерова в Балашихе. Детонация произошла из-за срабатывания самодельной бомбы с поражающими элементами, в результате взрыва погиб начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик.