Заткнул рот и душил. Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии на съемочной площадке

Федеральный суд Нью-Йорка принял заявление потерпевшей 22 ноября. Эн рассказала, как в 2010 году работала на съемках клипа In for the Kill In for the Kill дуэта La Roux в отеле «Челси». Уэст заметил девушку, как только приехал, и потребовал «дать эту азиатку». Потом рэпер на глазах других людей напал на нее.

«На камере ответчик Уэст начал душить истца одной рукой. Затем он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить обеими руками. Затем он засунул ей в горло несколько пальцев, непрерывно двигая ими вперед и назад, и заткнул ей рот», — сообщило издание.

Модель сказала, что рэпер назвал это искусством и сравнил себя с Пикассо. На некоторое время девушка потеряла сознание, а когда он отпустил ее, тяжело дышала. Эн обвинила Уэста в сексуальном насилии и удушении. Вторым ответчиком выступит компания Universal Music Group, которая не помогла девушке и не провела расследование.

Это второе обвинение Уэста в изнасиловании. На него уже пожаловалась бывшая ассистентка Лорен Пишотта. По ее словам, будучи женатым на Ким Кардашьян, он напоил свою помощницу снотворным на студии Пи Дидди и надругался.