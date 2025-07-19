Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что улучшений в состоянии находящегося в коме режиссера Тиграна Кеосаяна нет. Об этом она написала в Telegram-канале «Маргарита Симоньян из дома» в ответ на вопрос подписчицы.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала она.

Супруг Симоньян пережил клиническую смерть в декабре 2024 года и впал в кому. По словам журналистки, что у него «давным-давно очень больное сердце». В прошлом у него было два инфаркта, ему установили семь стентов.

В январе в состоянии Кеосаяна не наблюдалось никакой положительной динамики, а в апреле Симоньян рассказывала, что муж начал реагировать на речь и сжимать пальцы.

Маргарита Симоновна признавалась, что все то время, пока муж находится в коме, ей не хочется открывать глаза. Она просила подписчиков помолиться за Кеосаяна.