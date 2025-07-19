В России ужесточили требования к детским автокреслам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ужесточившее требования к перевозке детей в легковых автомобилях. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в ПДД появилось понятие детской удерживающей системы. Речь идет о конструкции для перевозки детей в транспорте, предназначенной для снижения риска травм. Требования к ней установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в документе.

В конце мая Минтранс предлагал внести поправки в ПДД, чтобы детей можно было перевозить в специальных автокреслах и бустерах.