Частные дома загорелись после атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: один человек пострадал при атаке ВСУ на Ростовскую область

Несколько частных домов загорелись после падения украинского БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского. Предварительно, пострадал человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил что пожар произошел в частном секторе на улице Советская. На место происшествия выехали все экстренные службы.

«По предварительной информации, ранен один человек. Информация уточняется», — написал Слюсарь.

Кроме того, из-за атаки ВСУ в Каменском районе загорелся трансформатор, что привело к отключению высоковольтной линии в пяти населенных пунктах.

По данным Минобороны, 18 июля силы ПВО в Ростовской области уничтожили восемь дронов. Также пять БПЛА сбили в Московском регионе. В пригороде города Дмитрова после падения обломков беспилотника вспыхнул пожар.