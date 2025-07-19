В Колумбии забили тревогу из-за массового наемничества

МИД: Колумбия решит проблему с отправкой своих граждан в качестве наемников

Граждане Колумбии регулярно отправляются в третьи страны в качестве наемников. Власти республики планируют решить эту проблему, заявил замглавы МИД государства Маурисио Харамильо Хассир, его слова привел ТАСС.

«Отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать», — сказал он.

По словам Хассира, в конгрессе уже рассматривают законопроект, направленный на урегулирование этого вопроса. Правительство намерено предотвратить подобные ситуации.

Замглавы МИД добавил, колумбийцы едут в качестве наемников не только на Украину, но и в другие страны. К тому же, за последнее время стало поступать много сообщений о погибших или обманутых в других государствах колумбийцах.

Ранее посол России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что в ВСУ насчитывают большое количество колумбийских наемников. Украинские службы вербуют их через посольства.