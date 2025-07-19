Крупный оружейный схрон ВСУ с натовским оружием нашли в ДНР

Сотрудники ФСБ совместно с представителями военной контрразведки ЦВО обнаружили в Селидове заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в Центре общественных связей УФСБ по ДНР.

Заминированный тайник нашли в одном из частных домов. Специалисты ФСБ для получения доступа к схрону сначала нейтрализовали вражеские мины-ловушки, которые боевики ВСУ установили на подступах к нему.

Внутри тайника находилось значительное количество американского и натовского вооружения. В частности, сотрудники ФСБ изъяли пять болгарских гранатометов ATGL-L, два американских пулемета М60 и Browning, а также три винтовки немецкого, чешского и американского производства — HAENEL (MK556-A2), CZ-Bren 2 и M4 Carbine.

Помимо этого, украинские боевики спрятали в оружейном тайнике три ручные гранаты, 25 выстрелов натовского ВОГ и свыше двух тысяч патронов для стрелкового оружия.

В управлении ФСБ отметили, что обнаруженное вооружение уже передали подразделениям Минобороны.

Ранее в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, планирующего устроить диверсию на энергообъекте.