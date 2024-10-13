Уволенная ассистентка Канье Уэста обвинила его в изнасиловании на студии Пи Дидди

Не получившая отступных в три миллиона долларов бывшая ассистентка рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта подала новое заявление в суд о сексуальных домогательствах. Свой рассказ она дополнила тем, что на студии Пи Дидди исполнитель напоил ее напитком с растворенным наркотиком и изнасиловал. Об этом со ссылкой на новые документы суда сообщила газета New York Post .

В своем заявлении Пишотта сообщила, что именно Уэст вручил ей напиток с наркотиками, когда она находилась на записи в студии Пи Дидди. Тот якобы тоже присутствовал на встрече, но в его адрес никаких обвинений девушка не выдвинула.

Она пояснила, что вспомнила о том, что произошло на студии, «гораздо позже». В качестве доказательства она привела высказывание Уэста, который, по ее словам, признался, что однажды у них был секс.

В момент предполагаемого нападения исполнитель еще не развелся. По словам Пишотты, бывшая супруга рэпера Ким Кардашьян неоднократно высказывала ему претензии за отношения со своей ассистенткой.

О первом заявлении Пишотты стало известно еще в июне этого года. Но тогда девушка обвиняла Канье Уэста только в сексуальных домогательствах. В июле 2022 года исполнитель ее уволил, предложив в качестве выходного пособия три миллиона долларов. Но, по словам потерявшей работу Пишотты, этих денег она не увидела.

Представляющие интересы Канье Уэста адвокаты назвали все обвинения необоснованными, объяснив, что истица ранее сама преследовала их подзащитного, чтобы добиться материальных выгод для себя. Именно ее поведение стало причиной увольнения.