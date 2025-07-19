Серия взрывов прогремела в Одессе

В Одессе прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геннадий Труханов.

«В городе слышны взрывы», — написал градоначальник.

Труханов призвал жителей Одессы спуститься в укрытия. До этого он предупреждал об опасности ударных беспилотников.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас в 15 областях страны, в том числе и в Одесской, а также в Киеве.

В Одессе вспыхнул пожар на месте одного из прилетов, сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

До этого украинское издание написало со ссылкой ВВС ВСУ, что на Одесскую область после полуночи шла «волна беспилотников с моря». Также были слышны взрывы в Павлограде Днепропетровской области и Шостке Сумской области.

Ранее российские «Герани» уничтожили цех сборки беспилотников ВСУ в ДНР.