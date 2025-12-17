Сегодня 05:01 Отказала Трампу, жила с авторитетом и любила Баскова. Тайны личной жизни Оксаны Федоровой 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Ностальгия по шальным 90-м годам подсветила нелицеприятные эпизоды из прошлого многих звезд. Вот и модель Оксана Федорова, которая вела детскую программу «Спокойной ночи, малыши» и встречалась с певцом Николаем Басковым, успела наделать ошибок. В каких скандалах замешана телеведущая и как связана с президентом США Дональдом Трампом, выяснил 360.ru.

Кто такая Оксана Федорова До победы в конкурсе «Мисс Россия — 2001» она успела поработать в милиции. Федорова родилась в Пскове 17 декабря 1977 года. Отец ушел из семьи, когда дочери исполнилось два года. Главным мужчиной для нее стал дедушка, так как отношения с отчимом не сложились. Девочка увлекалась танцами, мать же звала ее в медицину, так как сама работала медсестрой. Однако Федорова выбрала правоохранительные органы.

Фото: РИА «Новости»

Она окончила с золотой медалью милицейско-правовой лицей Пскова, затем так же с отличием Псковскую среднюю специальную школу милиции и несколько месяцев проработала следователем в районном отделе милиции, пока в 1997 году не поступила в Санкт-Петербургский университет МВД, по окончании которого в звании старшего лейтенанта служила дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту Пулково. Интервью «Мисс Вселенная — 2002» Говарду Стерну В модельную индустрию Федорова попала по совету подруги, которая считала ее красивой, но слишком зажатой. Первое время приходилось скрывать обучение в школе моделей от начальства. После «Мисс Санкт-Петербург» она победила в «Мисс Россия — 2001», затем поехала на «Мисс Вселенная — 2002» в Пуэрто-Рико. Конкурс организовывал бизнесмен, большой любитель восточноевропейских девушек, а ныне дважды президент США Дональд Трамп.

Интересно На конкурсе «Мисс Вселенная» Федорову преследовали неудачи. Билеты пришлось покупать самой, платье искать сначала в первом попавшемся свадебном салоне, затем, когда его забраковали, дистанционно через знакомых. Во время дефиле из кольца модели выпал бриллиант, который так и не нашли, а на фотосессии разбилась ваза из гжельского фарфора. На конкурсе «Мисс Вселенная» Федорову преследовали неудачи. Билеты пришлось покупать самой, платье искать сначала в первом попавшемся свадебном салоне, затем, когда его забраковали, дистанционно через знакомых. Во время дефиле из кольца модели выпал бриллиант, который так и не нашли, а на фотосессии разбилась ваза из гжельского фарфора.

Федорова заняла первое место, но через четыре месяца лишилась титула. Формально за то, что отказалась оставаться в США, участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, так как защищала диссертацию и почти не выезжала из России. Фактически же модель разочаровалась в Америке после того, как по настоянию Трампа дала интервью скандальному телеведущему Говарду Стерну.

Фото: РИА «Новости»

Американцы привыкли к формату его шоу: скабрезные шутки, бесцеремонность, хамство и отсутствие запретных тем. К нему охотно приходили звезды Playboy, порноактрисы, рестлеры и другие скандалисты. Россиянка сильно выделялась на их фоне и, судя по всему, не осознавала, куда попала. Стерн спрашивал модель о первом сексуальном опыте, интимной стрижке, пластике груди и отношениях с Трампом. Русская красавица отвечала через переводчицу и находилась на грани истерики. Российские СМИ не слишком широко освещали этот скандал. Как ни странно, Федорову не выгнали из правоохранительных органов, присвоили очередное звание, приняли диссертацию и даже взяли телеведущей в «Спокойной ночи, малыши». Трамп отдал ее титул Жюстин Пасек из Панамы. Как Федорова отказала Трампу В интервью Стерну Федорова отмахнулась от связей с американским миллиардером. Спустя много лет она призналась, что поползновения со стороны Трампа были. «Он тоже ухаживал и намекал. Но прямо никто не скажет, если уже увидят посыл, что ты не против, тогда продолжат. Если ты держишь дистанцию, ничего не будет. Лично я не могу завязывать отношения ради карьеры, только ради любви», — рассказала она.

Фото: ms4/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Решение Федоровой вернуться в Россию Трамп воспринял с большим негодованием. Он обвинил ее в том, что она заняла чужое место. Несмотря на тот разговор, у модели остались только хорошие воспоминания о бизнесмене. Она даже отказала американским СМИ в просьбе рассказать о нем что-нибудь порочащее. «Во время предвыборной кампании меня много беспокоили разные зарубежные СМИ, чтобы найти какой-то подвох и опорочить Трампа, но у меня остались очень позитивные, приятные впечатления после общения и работы с ним. Трамп проявил себя достойным человеком с широкими жестами и открытой душой. У Трампа прекрасная семья, дети», — сказала Федорова. Отношения Федоровой с криминальным авторитетом В том же скандальном интервью в Нью-Йорке модель рассказала, что состоит в отношениях с неким другом. В России она крутила роман c трижды судимым Владимиром Голубевым — криминальным авторитетом по кличке Бармалей. Они познакомились в Санкт-Петербурге и встречались с 1999 по 2006 годы, когда Федорова еще работала в правоохранительных органах.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / www.globallookpress.com

Бармалей был вдвое старше Федоровой, занимался бизнесом и хорошо зарабатывал. Злые языки приписывали ему заслугу за ее победу в «Мисс Россия — 2001». «Володя старше меня на 22 года. Он руководитель строительной фирмы. Благодаря ему я почувствовала себя женщиной», — отмечала модель. Однако разница в возрасте и положении давала о себе знать. Он не хотел совместных детей и жестко контролировал Федорову. За два года до расставания журналисты застали пару за ссорой в одном из московских казино. Голубев сильно выпивал, хотя спутнице разрешал пить только минералку. Он приставил к ней охрану, запретил звонить по телефону и танцевать со свитой. В какой-то момент Федорова не выдержала и ушла. Брак офицером ФСБ: кто муж Оксаны Федоровой После ухода от авторитета Федорова встречалась с партнером по шоу «Танцы со звездами» Александром Литвиненко, на три года вышла замуж за немецкого бизнесмена из сферы биодобавок Филиппа Тофта и, не успев развестись, объявила о помолвке с певцом Николаем Басковым.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Звезд подозревали в неискренности, отношения Федоровой с «золотым голосом России» называли пиар-ходом. Однако их общий друг, солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Илья Викторов заявлял, что все серьезно. Брак модели с немцем распался, так как она отказывалась переезжать из России и лишь иногда летала к нему в Германию. Басков же постоянно крутился рядом. «Как-то она потеряла в театре телефон, я нашел и спросил через шофера, куда его подвезти. Приехав в названное кафе, я с удивлением застал ее с Колей Басковым. Они уже светились вдвоем на разных мероприятиях, но, как оказалось, встречались и не только ради пиара на публике», — рассказал Викторов.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Этот роман завершился в 2011 году, когда Федорова вышла замуж за офицера ФСБ и сотрудника администрации президента Андрея Бородина. Они впервые встретились в ресторане — модель заметила, что на нее кто-то пристально смотрит, и запомнила лицо. В следующий раз мужчина передал через официанта номер телефона, но Федорова не перезвонила. Тогда общие знакомые поделились с ним ее номером, и состоялось первое свидание. Выйдя замуж, Федорова взяла фамилию супруга и родила двоих детей. Что стало с Оксаной Федоровой Из правоохранительных органов Федорова ушла в 2007 года в звании майора и с ученой степенью кандидата юридических наук. В конце нулевых она вышла на сцену, как певица — записала несколько песен с Димой Биланом и Басковым, выпустила сольный альбом и выступила на благотворительном концерте в Кремле. Через несколько лет окончила отделение музыкального искусства и культуры МГУ, прошла стажировку в консерватории и полностью изменила направление с эстрадной музыки на академическую. Теперь Федорова участвует в качестве вокалисты в симфонических и камерных концертах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В 2023 году выпустила оперный альбом «Колыбельная классика», в 2025 году организовала фестиваль «Мир классического романса». Получила звание заслуженной артистки России.

«В этом году я была в жюри „Мисс Россия“ и голосовала за других девушек. Но жюри решило, что наиболее достойная — Анастасия Венза. Люди до сих пор думают, что конкурсы красоты — это про идеальную внешность. Но это только десятая часть. На самом деле побеждает не самая красивая, а самая собранная», — рассказала Федорова. С Бородиным она создала семью, о которой мечтала, и посвятила себя воспитанию детей. По хозяйству ей помогает специально нанятая женщина, а во время командировок подключаются бабушки.