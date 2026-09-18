Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки России

«За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную», — указали в документе.

«Ура, товарищи! Это звание заслужено очень давно и наконец-то было официально подтверждено! Поздравляем от всех наших горячих и любящих Вас сердец!» — написали в официальном телеграм-канале артистки.

Будина родилась в Москве в 1975 году, окончила Щукинское училище. Популярность пришла к ней в 2000 году после главной роли в сериале «Граница. Таежный роман». Снялась во множестве фильмов, работала ведущей на телевидении.

Ранее певец и композитор Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России. Президент подписал указ о награждении третьего сентября.