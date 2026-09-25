25 сентября 2026 14:05 «Не могу слышать Володиных записей». Четыре брака и одна большая любовь Марины Влади Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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На 89-м году жизни скончалась французская актриса и певица Марина Влади. Для россиян она навсегда осталась женой Владимира Высоцкого — женщиной, которую он называл своей последней любовью. Но сама звезда признавалась, что брак испепелил ее. В жизни Влади были четыре мужа, тяжелые потери, страшная авария, унесшая жизни внучек. И одна большая любовь, о которой она не могла говорить без слез.

Русская с французским паспортом Марина Влади (настоящее имя — Марина Де Полякова Байдарова) родилась 10 мая 1938 года в Клиши в семье русских эмигрантов. Ее мать, Милица Энвальд, была балериной. Отец, Владимир Поляков Байдаров, — артистом оперных театров Парижа и Монте-Карло. После смерти папы Марина взяла псевдоним Влади именно в его честь. Знаменитость делилась, что всегда чувствовала особую связь с русским народом. «Я — русская, только с французским паспортом. У нас дома царил русский дух. Говорили по-русски. Готовили русские блюда. На столе пыхтел самовар. Бабушка водила нас в православную церковь. Жили бедно, но весело, в творческой атмосфере», — рассказывала она. Дебют будущей звезды в кино состоялся в возрасте 11 лет. Она появилась в эпизоде в мелодраме Жана Жере «Летняя гроза». За этой картиной последовала череда других, не завоевавших большого успеха.

Фото: РИА «Новости»

Всемирная слава обрушилась на Марину после выхода ленты «Колдунья» режиссера Андре Мишеля, в основу которого легла повесть Куприна «Олеся». Картина обрела невероятную популярность в СССР, и, по слухам, именно в ней красавицу Влади впервые заметил Высоцкий. Всего за время карьеры она сыграла больше 100 ролей. В ленте Марко Феррери «Современная история» она воплотила образ главной героини Регины, за что удостоилась приза Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса». Также Влади снималась и в советском кино — у Юткевича, Говорухина, Татарского. Помимо кинематографа, получила известность и в качестве певицы: записанные ею вместе с сестрами пластинки русских песен даже получили премию Академии пения Шарля Кро. Жизнь до и после Владимира Высоцкого В середине 50-х Марина была на пике славы в Европе и, конечно же, пользовалась невероятным успехом у противоположного пола. В свое время за ней ухаживали Марчелло Мастроянни, Марлон Брандо, Орсон Уэллс, Марко Феррери и Жан-Люк Годар. Многие предлагали отправиться под венец.

Фото: РИА «Новости»

Но сердце артистки сумел завоевать режиссер и актер русского происхождения Робер Оссейн, больше всего известный зрителям по роли графа Жоффрея де Пейрака в культовой серии фильмов об Анжелике. Он был старше Влади на 11 лет и долго добивался ее, не обращая внимания на многочисленные отказы. В итоге настойчивость Оссейна принесла плоды: он стал первым супругом Влади, и в этом браке родились двое сыновей — Игорь и Пьер. Спустя пять лет союз распался из-за бытовых трудностей и разного ритма жизни, который супруги так и не сумели согласовать между собой. Вторым избранником звезды стал летчик и владелец авиакомпании Жан-Клод Бруйе, которому она подарила сына Владимира. Отношения также продлились недолго, спустя три года грянул развод.

К сожалению, Жан-Клод хотел, чтобы я перестала работать. Но разве я могла на это согласиться? Марина Влади

Третьим мужем Влади стал Владимир Высоцкий. Знакомство легендарного барда с очаровательной актрисой состоялось в Театре на Таганке, куда Марину в числе других французских знаменитостей пригласили на спектакль «Пугачев». На банкете после постановки их представили друг другу.

Я была потрясена его талантом, голосом, песнями, которые он пел мне целые ночи напролет. Он вихрем ворвался в мою жизнь. И чем больше мы с ним встречались, тем мне становилось яснее, что мы созданы друг для друга.

Несмотря на яркие чувства, этот брак не был простым. Влади приходилось жить на две страны, регулярно вытаскивать возлюбленного из запоев, ограждать от сомнительных компаний. Иногда казалось, что все худшее уже позади, но потом у Владимира происходили новые срывы.

Фото: РИА «Новости»

Разлучить супругов смогла только смерть Высоцкого в 1980 году. Позже, в 1989-м, Влади написала книгу «Владимир, или Прерванный полет», по которой в дальнейшем поставили пронзительный спектакль.

Этот брак испепелил меня. С тех пор я не могу слышать Володиных записей. Когда он поет, я еще держусь, но как только начинает разговаривать с публикой, ощущение, будто он здесь, рядом, становится невыносимым. Я не могу. Я каждый раз заново погружаюсь в пучину боли.

Вернуться к жизни Влади сумела только с помощью новых отношений. Ее четвертым супругом стал врач-онколог Леон Шварценберг, с которым она прожила больше 20 лет. Медик окружил артистку заботой и помогал преодолевать удары судьбы. Именно благодаря его поддержке Влади выстояла, когда в 1996 году в страшном ДТП погибли ее внучки и получил тяжелые травмы старший сын Игорь. Увы, и эта история любви закончилась трагично. В 2003 году Леона не стало после длительной борьбы с раком печени. После этого Влади больше не связывала себя узами брака и стала вести уединенный образ жизни, уделяя время только работе и нечастому общению с сыновьями. Как делилась позже сама Марина, из-за одиночества в тот период она погрузилась в депрессию и в какой-то момент даже задумывалась о суициде. Остаться на плаву тогда помогли любимые собаки и творчество: с 2006 года она написала романы «Мой вишневый сад», «Бабушка» и «Рассказы для Милицы».

Фото: РИА «Новости»

Созидая, Влади вернула себе интерес к жизни, но смерти, по ее собственным словам, перестала бояться полностью. Артистка всегда с благодарностью и теплом вспоминала любимых людей, которые уже покинули этот мир. Причина смерти Марины Влади Марина Влади скончалась в четверг, 24 сентября, во Франции. По предварительной информации, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Ее детали не раскрываются. Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, в беседе с 360.ru признался, что с грустью воспринял эту новость.

За 12 лет, которые она была вместе с отцом, она многое для него сделала. И это важно для меня, для всей нашей семьи. Мы переживаем, как и многие сейчас. Марина Влади прожила длинную, наполненную жизнь. Я думаю, ее будут помнить. Никита Высоцкий