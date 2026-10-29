Скончался звезда «Людей Икс» и «Звездного пути» Патрик Стюарт

Британский актер Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет. О смерти знаменитости сообщила представитель актера Келли Буш Новак, ее слова передало издание Playground .

Патрик Стюарт получил всемирное признание после ролей капитана Жан-Люка Пикара в «Звездном пути» и профессора Чарльза Ксавьера в «Людях Икс». После выхода в прокат сериала «Звездный путь: Следующее поколение» в 1987 году лысый британский актер стал одним из главных символов вселенной Star Trek.

Также Стюарт играл в театральных постановках по Шекспиру, снимался в исторических проектах и комедиях. В 2010 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги в области драматического искусства.

Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

Ранее скончался канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, подаривший голос персонажам анимационных сериалов, в том числе как Багз Банни и Даффи Дак. Актеру было 46 лет.